Lucha por el título afecta amistad de Norris y Verstappen.

CIUDAD DE MÉXICO 16-Nov-2024 .-La amistad entre Max Verstappen y Lando Norris podría cambiar al final de la Temporada 2024 de la Fórmula Uno.

En medio de la lucha por el título, los pilotos de Red Bull y McLaren han protagonizado varios encuentros en la pista con desenlaces fatídicos con contactos y penalizaciones, y fuera de ella con declaraciones polémicas que han desgastado la relación.

"No lo sé, estoy dividido. De alguna manera, piensas cómo puedes llevarte bien con la gente y como es un mundo tan diferente ahí en la pista. Es la primera vez que estoy en esta situación, y el tiempo dirá cómo cambia eso. Pero por ahora sigo respetando a Max, creo que él me respeta, ¡pero tal vez me pregunte de nuevo a fin de año!"

"Está haciendo lo que cree que es mejor, que es justo. Puede que no siempre sea lo correcto, pero siempre hacemos lo que creemos que es correcto y siempre hacemos lo que creemos que es mejor en ese momento", dijo Norris.

Pese a los intentos del británico de derrotar a su amigo, sigue segundo en el Campeonato de Pilotos con 331 puntos y ya es casi imposible que pueda remontar con 3 carreras aún por disputarse (Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi).

Sin embargo, en el Campeonato de Constructores, todo indica que será la franquicia color papaya la que se quede con el reconocimiento al registrar 593 unidades.

"Está haciendo lo que tiene que hacer para tratar de mantenerme detrás de él en el campeonato porque está bajo presión, Red Bull está bajo presión, no están cumpliendo.

"Nosotros, como equipo, los hemos superado, Ferrari los ha superado. Ellos están haciendo lo mejor que pueden, nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos, y entre más los pongamos bajo presión, probablemente cometerán errores", concluyó.