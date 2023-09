Luis Chávez finalmente se despide de Pachuca con emotivo mensaje

Ya pasaron casi cinco meses desde que Luis Chávez jugó su último partido con la playera de los Tuzos del Pachuca; sin embargo, hasta ahora dedicó un mensaje de despedida al club hidalguense. A través de sus redes sociales, el seleccionado nacional recordó a la directiva blanquiazul, así como a cada empleado de la institución y la afición.

De dos meses hacia acá pareciera que el tiempo ha pasado en cinco minutos, con un sinfín de emociones, hoy me encuentro viviendo en otro país, iniciando la experiencia que toda mi vida soñé, poniéndome nuevos retos, ampliando mi panorama de vida y trabajo, pero no puedo dejar pasar por alto dar las gracias al Club Pachuca y a todos y cada uno de los trabajadores del equipo que siempre me ayudaron para brindar mi máximo; a mis compañeros y a la afición que jamás nos abandonó", escribió en sus cuenta de Instagram.

Pese a que ahora prueba suerte en el fútbol de Rusia, con el Dínamo de Moscú, Luis Chávez aseguró que, a partir de ahora, será un aficionado más de los Tuzos del Pachuca y los apoyará a la distancia.

Hoy cierro este ciclo con fe, gratitud y alegría y esté en donde esté, deseo y desearé lo mejor para Pachuca, porque me brindaron su confianza y su cariño en estos 4 años", abundó en su publicación.

Asimismo, el zurdo mediocampista no se olvidó de uno de los mejores momentos de su carrera, cuando se convirtió en campeón con Pachuca.

También tuve la fortuna de hacer grandes amigos y juntos poder levantar la séptima (copa). Gracias Club Pachuca por ayudarme a cambiar mi vida. Gracias, gracias, gracias", cerró.