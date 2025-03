Luis Rubén: notable prospecto en atletismo

Con más de una decena de preseas ganadas en su primer año en el atletismo, Luis Rubén Lomas Alfaro es uno de los prospectos más relevantes en el deporte del municipio de Lamadrid.

El juvenil de 16 años comenzó su preparación en febrero del año pasado, corriendo distancias de 2 a 8 kilómetros bajo la supervisión de su tío Gerardo Alfaro. Con una notable potencia, resistencia y talento para las pruebas de fondo, ha logrado destacar en diferentes competencias, e incluso llamó la atención de la "saeta rubia", Nora Leticia Rocha, quien hoy es su entrenadora.

"Mi primera prueba la tuve en el Trail Cascada 2024, en Lamadrid, en la que hice un muy tiempo, aunque no pude colocarme en la premiación porque corrí sin número de inscripción. Eso me motivó y me dio confianza para participar en otras carreras, como la organizada por la Secundaria Ramón Méndez, luego en la carrera de Santiago Apóstol, el 5K NLR, la carrera de aniversario de Lamadrid y el Track Fest Saltillo, en las que fui mejorando tiempos y adquiriendo experiencia", dijo el atleta.

"Hace unos meses, mientras entrenaba aquí en Lamadrid, me encontré con Nora Leticia y su equipo, quienes habían venido a hacer una preparación. Me acerqué a ella y platicamos, y me invitó a formar parte de su club. Ahorita estoy entrenando bajo su dirección y viajo a Monclova a entrenar una o dos veces por semana. Ella junto con el David Galván se han convertido en mi ejemplo", señaló.

Luis Rubén señaló que bajo la supervisión de Rocha de la Cruz, su coach, ha notado una importante desarrollo como atleta, con una mejor preparación física y técnica, lo que se ha visto reflejado en mejores marcas.

Entusiasmado por los resultados obtenidos en este corto periodo en el que se ha dedicado al atletismo, el joven estudiante de Preparatoria sueña alto. Desea convertirse en campeón nacional y correr en una pista olímpica.

"He aprendido mucho en los últimes meses, con la instrucción de mi coach Nora. Tanto ella como el coach David, me han hecho ver que si ellos pudieron yo también puedo", señaló el juvenil.

"Ahorita estoy preparando para volver a participar en el Trail de la Cascada, con el objetivo de mejorar mi marca del año pasado y pelear por el primer lugar. Me queda un largo camino por recorrer, pero me seguiré preparando para competir en las próximas eliminatorias Estatales, luego el Macro y los Juegos Nacionales, y así hasta llegar un día a competir en Juegos Olímpicos, lo cual es mi sueño", añadió.