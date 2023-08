Luis Rubiales no dejará Real Federación Española de Fútbol; Asegura ser la víctima

De manera increíble y pese afirmar hacer lo contrario, Luis Rubiales, actual director de la Real Federación Española de Fútbol, no dimitirá de su cargo, esto por la polémica que lo rodeo por besar en la boca a la jugadora Jenni Hermoso.

"No voy a dimitir, no voy a dimitir", repitió Rubiales en la Asamblea, desafiando todas las previsiones de la prensa que lo veían fuera y las múltiples peticiones de dimisión de los últimos días.}

El machista de Luis Rubiales anuncia que no dimite a gritos y entre aplausos de sus seleccionadores Jorge Vilda y Luis de la Fuentes. Lamentable. pic.twitter.com/3WicdivDw9 — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) August 25, 2023

En la conferencia de prensa, Luis Rubiales, aseguró que el beso que le dio a Jenni Hermoso no fue con dolo y fue consentido por ambas partes, además señaló que el evento no ameritaba el rechazo que está sufriendo.

Asimismo afirmó que este es la víctima, señalando que es objeto de persecución por el "falso feminismo".

“El beso, que fue más un pico, fue espontáneo, mutuo, eufórico y consentido. El deseo que podía tener en ese beso era exactamente el mismo al que podría tener dándole un beso a una hija”, explicó el dirigente, antes de insistir en que “no había posición de dominio”. “Ella –por Jenni Hermoso– me levantó del suelo, que casi nos caemos, y al dejarme en el suelo, nos abrazamos, me acercó a su cuerpo, le dije que se olvidara del penalti fallado y me respondió: ‘Eres un crack’. ‘¿Un piquito?’, le pregunté. ‘Vale’, me contestó'. Se despidió con un último manotazo en el costado y riéndose. Y de la anécdota, del ‘no pasa nada’, se pasa al silencio de la jugadora y después a un comunicado que no termino de entender”, relató.

“El amarillismo del falso feminismo, más Tebas y los de siempre han apretado mucho. La prensa, gran parte, que me va a seguir matando y no me importa porque yo sé lo que es la verdad. No es cuestión de soberbia ni de prepotencia, es humildad" condenó Rubiales .

El mandatario federativo sorprendió el domingo en la entrega de medallas del Mundial al sujetar la cabeza de Jennifer Hermoso, la número 10 de la Roja femenina, y darle un beso en la boca tras ganar España la final ante Inglaterra 1-0.