Manchester City vuela a cuartos de Champions sin despeinarse

El Manchester City, defensor del título, alcanzó sin ninguna complicación los Cuartos de Final de la Champions League al ganar 3-1 en casa al Copenhague, este miércoles en el partido de vuelta de octavos, después de haberse ya impuesto 3-1 en la ida en Dinamarca.

Pese a las rotaciones y el descanso de varios titulares habituales, el City salió como una aplanadora y antes de los diez primeros minutos ya se había distanciado con los tantos del suizo Manuel Akanji (5) y del argentino Julián Álvarez (9).

El noruego Mohamed Elyounoussi acortó para los daneses en el 29 y otro noruego, el goleador Erling Haaland, puso el 3-1 definitivo en el 45+3, sentenciando la victoria de los pupilos de Pep Guardiola en apenas el primer tiempo.

Son ya veinte los partidos seguidos en los que el City no ha perdido y en su templo del Etihad Stadium no cae desde noviembre de 2022. El Copenhague no parecía el rival más capacitado para cortar esas rachas y, como se esperaba, no tuvo opción.

Ya desde antes del partido, casi todos en la galaxia 'Citizen' pensaban irremediablemente en el gran desafío del equipo esta semana: la visita del domingo a Anfield para medirse al Liverpool, el líder de la Premier League.

Con solo un punto menos en la clasificación inglesa, ese partido es de capital importancia para Josep Guardiola, que decidió hacer siete cambios en su once titular de este miércoles respecto al que utilizó el domingo en la victoria 3-1 contra el Manchester United.

Respecto a los titulares del derbi, solo el arquero brasileño Ederson, Ruben Dias, Rodri y Haaland repetían en el once de salida contra el Copenhague. Se daba así descanso a varios titulares habituales, especialmente Kevin De Bruyne y Phil Foden, ese último el jugador que más minutos ha disputado para el City esta temporada.

Con el mínimo desgaste físico y mental, el City puede centrarse ya al 100% en el Liverpool, que tendrá un día menos de descanso porque el jueves visita al Sparta de Praga en la ida de octavos de la Europa League.