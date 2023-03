Manny Barreda siempre confió en jugar el Clásico Mundial de Beisbol

Manny Barreda nunca perdió la fe en poder estar en el Clásico Mundial de Beisbol. El jugador más veterano de México fue incluido a unos días de iniciar la concentración por una baja de otro jugador.

"Yo no me dejé de preparar", dijo Barreda, pitcher derecho de 34 años, y con un breve paso por Ligas Mayores en 2021, que lo convirtió también en el mexicano de más edad en hacer su debut.

Desde el invierno me dijeron que estaba incluido en la prelista. Cuando terminó la temporada, decidí jugar un rato más en los playoffs, después no fui a la Serie del Caribe porque venía el nacimiento de mi hijo, pero paré sólo unos días, y después seguí entrando", comentó.

Finalmente, el nombre de Barreda no fue incluido en la primera lista que se dio a conocer, donde aparecía entre los lanzadores de reserva en caso de alguna baja. La salida del roster de Wilmer Ríos, por un tema personal, le abrió las puertas.

Es un sueño estar aquí la verdad. Me siento mal por Wilmer, tuvo una gran temporada, se había ganado la oportunidad, pero al final las cosas por algo, y me tocó a mí la dicha de poder estar aquí", señaló Barreda.

En 2006, Barreda asistió a un juego de preparación de la selección mexicana que se preparaba para el primer Clásico Mundial.

Yo estaba jugando beisbol en la preparatoria, y ahí entrenó la selección, en Tucson, y me regalaron boletos para ir a un juego que tuvieron ahí contra los Diamonbacks. Fue un sueño ver a todos esos caballos juntos, que ahora son mis coaches, Vinicio (Castilla), Benjamín (Gil", añadió.

Ahora me siento igual. Para mí es un honor jugar con caballos como Julio Urías, (Giovanny) Gallegos, (Alex) Verdugo. La verdad yo no me siento estar en el mismo nivel con ellos, pero voy a hacer mi máximo cuando tenga la oportunidad", finalizó Barreda.