Marca Adrián Fernández sexto mejor tiempo en Mónaco.

MÓNACO, mónaco 10-May-2024 .-A bordo del BRM #P153/05, el mexicano Adrián Fernández marcó el sexto mejor tiempo en la primera sesión de entrenamiento del Gran Premio Histórico de Mónaco.

El ex piloto de la Champ Car World Series detuvo el crono en 1'41"240 en una de sus vueltas en el circuito callejero, cumpliendo a la perfección con el homenaje "Tribute to Mexico" al ex conductor de Fórmula Uno, Pedro Rodríguez.

Fernández ocupó los primeros minutos de la tanda para reconocer el trazado, después puso a fondo el acelerador y completó un total de 11 giros.

Michael Lyons, de Surtees TS9, fue el más rápido con 1'35"828, seguido de Katsuaki Kubota, del Lotus 72, y en el tercer puesto Ewen Sergison, de Surtees TS9B.

La calificación se realizará mañana a las 2:45 de la madrugada y la carrera el domingo a las 3:15 horas.