Marco Verde no descarta saltar al profesionalismo tras medalla en París

El medallista olímpico en boxeo, Marco Verde, se encuentra atendiendo a los medios tras su regreso de los Juegos de París donde pudo conseguir la plata. Con una evidente sonrisa en el rostro el oriundo de Mazatlán reveló cómo vivió su camino a la presea, la cual catalogó como inolvidable.

Fue una experiencia inolvidable la que vivimos mi entrenador y yo tanto en las peleas como en la villa olímpica, fue algo que nos quedará marcado, lo vivimos genial", apuntó.

Asimismo, Marco Verde confesó que a pesar de los fuertes rivales que enfrentó para llegar al podio, nunca pensó que quedaría fuera de las medallas y reconoció que le faltaron campamentos para poder conocer bien el estilo de pelea de los peleadores de Uzbekistán.

Yo siempre lo dije, teníamos posibilidades de ganar, tuvimos fogueo y gracias a eso conseguimos una medalla. Al boxeador uzbeko ya lo teníamos ubicado, lo buscamos en un torneo, pero no se pudo dar la pelea. Sí lo hubiéramos conocido previamente quizá la estrategia habría sido otra", comentó.

A pesar de las ofertas que tiene de varios promotores para que de el salto al profesionalismo Marco Verde aún no piensa en ello pues prefiere concentrarse en sus estudios y una posible participación en el mundial de boxeo.

Sí me han llegado ofertas, pero aún no tengo una decisión. El boxeo amateur es diferente, acá no eliges a tus rivales, es una maquinita la que te dice quién te toca, acá te enfrentas a los mejor de lo mejor. En París íbamos una pelea a la vez, nos enfocamos, apareció el tema de mi lesión y dije: 'Sí me tengo que quebrar la mano me la voy a quebrar aquí'", firmó.