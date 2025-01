Marco Verde sube al ring profesional; se une al Canelo Team

Marco Alonso Verde está seguro del poder de sus puños. Previo a su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 tuvo una probadita de un combate profesional. Sintió la diferencia de los golpes en su cuerpo, pero también el convencimiento de ser digno para representar a México en los mejores escenarios.

Estamos listos para esta aventura, se acaba el boxeo amateur. Fueron momentos bellos de amateur en los Centroamericanos y Panamericanos. Al subir al podio en París, sentí que terminó ese ciclo, por eso decido que se acabó", explicó Marco Verde en compañía de su manager Eddy Reynoso.

El medallista de plata en París 2024 contempla la división de las 160 libras, peso medio, para debutar en mayo dentro de la cartelera que encabeza Saúl El Canelo Álvarez. Sin embargo, el rival es un tema todavía pendiente por resolver.

No me imaginaba (estar en una misma función que el Canelo), no pasaba por mi mente; con Eddy, mi manager, se abrió esa oportunidad", añadió con gratitud el pugilista de 22 años.

Con la ambición de sobresalir en el profesionalismo, ¿Qué deseos corren por la mente de Marco Verde, el dinero o la fama de suceder un legado mediático como el del Canelo?

Desde el amateur he peleado por la gloria y mi familia, así seguirá siendo, quiero poner el nombre de México en alto y el de mi familia.

Sólo quiero hacer mi trabajo, disfrutar el boxeo, subir al ring y entrenar, me apasionan. Al final, si viene ser ídolo qué bueno, yo sólo quiero pelear", aseguró el originario de Mazatlán, Sinaloa, quien seguirá trabajando bajo las órdenes del entrenador Radamés Hernández

El momento cúspide que se espera de todo boxeador profesional es la disputa de un título mundial. Pero Eddy Reynoso pide calma con Marco Verde, "no hay prisa".

Él ya se enfrentó a lo mejor de su categoría en el mundo, no llevamos prisa, tengo bien seguro que un día vamos a estar aquí con el cinturón de campeón del mundo. No hay prisa, primero hay que buscar un buen oponente de acuerdo a su nivel", dijo su experimentado manager.