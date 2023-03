Mariana Patraca sobresale y poncha a la adversidad

SCOTTSDALE, Arizona.- Mariana Patraca, coordinadora de operaciones del equipo de México para el Clásico Mundial de Beisbol, nunca ha sentido que su género la límite para estar de lleno en la esfera del beisbol.

Lo ha hecho más difícil", explicó Mariana. "Entiendo que he superado obstáculos muy duros que probablemente, si fuera hombre, no lo hubieran sido, pero cuando tienes tu sueño bien enfocado, no piensas en lo difícil, piensas en cómo hacerlo realidad".

Mariana, quien también se desempeña dentro de la organización de los Diamonbacks, fue una destacada jugadora de softbol, participando con la Selección Nacional en Juegos Panamericanos y Centroamericanos; eso le ayudó a abrir paso rumbo a sus sueños.

El softbol me abrió las puertas. Aunque no era lo que yo quería jugar; fue lo que me llevó a cumplir mis dos grandes metas que me puse: estar en un equipo de Grandes Ligas y participar en unos Juegos Olímpicos. Ya cumplí las dos y ahora vamos por más".

Cuando Mariana era niña, asistió al Parque del Seguro Social, la icónica casa del beisbol en la Ciudad de México más de medio siglo. Ahí fue donde surgió su amor por este juego.

Fue amor a primera vista", recordó Patraca, quien junto a sus hermanas y su padre asistió a un juego de los Tigres del México. "A mi papá sí le gustaba, pero sólo de verlo un poco, a mis hermanas de plano nada. Yo había visto beisbol en la tele, y cuando fui al parque dije: ´Esto es lo mío´, y así fue".

Mariana Patraca en medio del coach Benjamín Gil y el gerente de la selección mexicana de beisbol Rodrigo López.

Ella vivía en la colonia Narvarte y asistía regularmente a ver al equipo bengalí. Ahí fue donde quiso llevar su nueva pasión más allá.

Cuando llovía una noche antes y había doble juego, yo como a las 11 de la mañana decía en la escuela que me sentía mal, para salirme y llegar al juego que empezaba a las 13:00 horas. Un coach de Tigres me preguntó si también jugaba, y ahí descubrí que también podía jugar.

Mi mamá me llevó a la Liga Olmeca; también fue difícil ahí, porque no había beisbol femenil, había softbol, y todas las niñas eran hermanitas de algún pelotero, hijas del manager, y yo fui la única que había llegado solita".

Mariana se topó con uno de sus primeros grandes obstáculos, cuando ella buscaba ser lanzadora, y los coaches le dijeron que no, pero no se rindió y destacó en la posición. Estudió en Estados Unidos, donde una de sus tesis fue sobre los obstáculos que los latinos tienen para avanzar en las organizaciones de Grandes Ligas. Este trabajo le abrió las puertas del beisbol organizado.

Los Gigantes le dieron trabajo en su academia en República Dominicana; luego fue con los Diamodbacks, también a su academia en ese país, donde llegó a ser directora. En 2021, por su relación con el beisbol de Dominicana, fue invitada a formar su selección que ganó su boleto a los Olímpicos de Tokio 2020 y ganó el bronce.

A mediados del año pasado fue invitada por Rodrigo López, gerente de la Selección Nacional, para estar con el equipo.

Rodrigo es comentarista con Arizona y hablamos mucho, nos tenemos mucha confianza; desde que se abrió la oportunidad de que estuviera como gerente, me dijo que me iba a invitar.

Estoy muy contenta porque me siento parte de este equipo, porque fui parte del armado de esta selección, que tenemos fe va a tener un resultado histórico".