Martín Anselmi acusa al Cruz Azul de cambiar el trato de último momento

Ante los medios de comunicación, el director técnico del Porto FC, Martín Anselmi, acuso al Cruz Azul de cambiar las reglas del juego, al momento en que se formalizó su ingreso al club de Portugal.

Recientemente, inicio una batalla legal entre Martín Anselmi y el Cruz Azul, esto después de que el director técnico anunció su llegada al Porto, pero el club cementero asegura que nunca se había llegado a un acuerdo.

Las palabras de Martín Anselmi sobre su situación de Cruz Azul.



Así se despide del Club, de México y de la Liga MX.



Último mensaje del Director Técnico sobre el tema.



Ojito a sus palabras... pic.twitter.com/LPnfgmSZ7G — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) January 27, 2025

Ahora, desde una rueda de prensa, el directo técnico hablo sobre el tema, afirmando que el club mexicano aceptó su salida, pero de último momento se cambió el trato y se ensució su imagen pública.

"Me hicieron un promesa en la que me dejaría salir, negociaron, llegaron a un acuerdo y aceptaron una propuesta del club de futbol Oporto -explicó-. Sin embargo, cuando todo estaba listo para su formalización cambiaron las reglas del juego, me difamaron y me ensuciaron a través de los medios de comunicación".

Anselmi no quiso acabar su declaración sin expresar su agradecimiento a México, a su gente, a su liga y a los entrenadores rivales por haberle hecho mejor técnico y persona.