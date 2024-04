Martín Anselmi y André Jardine son sancionados por la Comisión Disciplinaria

La Jornada 16 del torneo Clausura 2024 de la Liga MX, dejó polémica arbitral y declaraciones posteriores a los vibrantes juegos que se vivieron, por lo que hoy la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol, emitió un comunicado para sancionar a los estrategas Martín Anselmi de Cruz Azul y André Jardine del América.

Determinamos sancionar económicamente a los directores técnicos Martín Rodrigo Anselmi, de Cruz Azul, y André Soares Jardine, de América, como resultado de las críticas al arbitraje realizadas durante las conferencias de prensa al término de los partidos entre Cruz Azul vs Atlas, y Universidad Nacional Autónoma de México vs América", se lee en el comunicado.

Martín Anselmi no se quedó callado tras la polémica jugada en el último partido de los cementeros frente a los Rojinegros del Atlas, donde parecía haber un claro penal a favor de su equipo, señalando que la "Liga MX debe de ser más justa".

Por su parte, André Jardine lamentó que el futbolista peruano de Pumas, Piero Quispe, no viera la tarjeta roja tras una fuerte entrada sobre Igor Lichnovsky en el Clásico Capitalino, destacando que el árbitro se puso nervioso: "pasa un poco por no controlar los nervios por decisiones arbitrales, creo que no había pasado, la roja es indudable".