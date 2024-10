Max es el tipo al que no he batido.-Norris.

CIUDAD DE MÉXICO 21-Oct-2024 .-El fin de semana en Estados Unidos no fue el esperado para Lando Norris, así que volverá a atacar en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Al solo sumar 18 puntos frente a los 23 de Max Verstappen, el británico tiene que recalcular cuántas opciones le quedan y cuántos puntos debe recortar en las 5 carreras que quedan si aún quiere luchar por el título.

El panorama ideal es ganar en Ciudad de México, Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, pero, la misión luce complacida ante el resurgimiento de Ferrari y el pequeño salto de calidad de Red Bull.

"El único al que tenía que batir era a Max, y ese es el tipo al que no he batido. Así que, en general, ha sido un fin de semana infructuoso. Pero lo intentamos. Yo lo intenté. No fue lo suficientemente bueno, y tenemos trabajo que hacer, y yo tengo trabajo que hacer conmigo mismo.

"Bastante (desmotivante). Es un asesino de impulso (el resultado en Austin). Pero llegamos aquí con la mente abierta, sin esperar dominar ni ganar ni nada. El hecho de que Ferrari fuera tan rápido demostró que son igual de competitivos. Aunque hubiera pasado primero por la curva 1, nunca habría acabado primero o segundo, sólo podría haber acabado tercero", comentó Norris después de perder el podio en el Circuito de las Américas.

Con 297 unidades, el conductor de McLaren ya no puede fallar, pues el neerlandés se le escapó con 57 tantos de ventaja y todo apunta a que se estará llevando su cuarta corona al final de la campaña.