Max Verstappen defiende y elogia a 'Checo'

Ante los rumores de la prensa europea que insisten en hablar de una posible salida del piloto mexicano Sergio ´Checo´ Pérez del equipo Red Bull de Fórmula 1, su compañero, el tetracampeón neerlandés, Max Verstappen, salió en defensa del tapatío y elogió el trabajo que ha realizado con la escudería austriaca, a pesar de su reciente mala racha.

Después de ser cuestionado por el futuro de ´Checo´ Pérez en Red Bull, el actual monarca de la Fórmula 1, Max Verstappen, fue tajante al asegurar que el mexicano siempre ha sido un gran compañero del equipo, a pesar de que el auto (RB20) no fue el mejor a lo largo de la temporada 2024 del ´Gran Circo´.

´Checo´ Pérez siempre ha sido un gran jugador de equipo. Siempre he disfrutado de trabajar con él, cada fin de semana, incluso cuando el auto no estaba rindiendo", comentó Max Verstappen al ser cuestionado sobre el piloto mexicano y la mala racha que atraviesa recientemente.

Los resultados no han acompañado a ´Checo´ Pérez este año, algo que el propio Max Verstappen reconoce que no es agradable ni para él ni para el equipo, aunque también considera que Red Bull le ha brindado un apoyo total al tapatío, lamentando que aún así no se haya podido apreciar una mejoría ni el verdadero potencial del mexicano sobre la pista.

Para mí, no hay nada negativo que decir sobre ´Checo´ Pérez, nos llevamos muy bien y, por supuesto, a veces veo que está batallando con los resultados. Para el equipo tampoco es agradable verlo, pero también creo que el equipo siempre ha dado lo mejor de sí y siempre trata de apoyarlo de la mejor manera posible para sacar lo mejor, lamentablemente eso no siempre sucedió", sentenció el tetracampeón neerlandés.

Max Verstappen enaltece a 'Checo' Pérez como compañero.