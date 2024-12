Mbappé revela qué le dijo Messi tras vencerlo en la Final del Mundial

El delantero francés Kylian Mbappé, reveló qué fue lo primero que le dijo el astro argentino Lionel Messi, luego de derrotarlo en la Final del Mundial de Qatar 2022, además de elogiar al camiseta ´10´ de la Albiceleste, con quien compartió grandes momentos en el París Saint-Germain.

Kylian Mbappé recordó que no cruzó palabra con Lionel Messi tras la tanda de penales donde Argentina derrotó a Francia en la Final del Mundial de Qatar 2022, aunque coincidieron cuando los astros se incorporaron a los entrenamientos del PSG para las labores de pretemporada, fue ahí donde el capitán de la Albiceleste provocó un gran momento.

El día que nos encontramos con Messi en PSG después de la Copa del Mundo, los dos nos reímos. Me dijo que yo ya había ganado una. Compartimos juntos recuerdos de la final y eso nos acercó", comentó Kylian Mbappé en entrevista para el medio Clique TV.

Después de dicho acercamiento entre ambas estrellas del conjunto parisino, Kylian Mbappé reconoció que Lionel Messi es alguien de quien siempre se puede aprender, porque suele hacer todo bien, algo que incluso le provocaba asombro.

Messi hace todo bien. Se puede aprender todo de alguien como él. Yo solía acercarme para preguntarle: '¿Cómo haces esto? ¿Cómo haces aquello?", añadió el actual delantero del Real Madrid sobre su día a día junto a Lionel Messi en los entrenamientos del PSG.

Hablando de su presente y tomando en cuenta que le ha costado encontrar una racha goleadora en el Real Madrid, diversos medios especularon que Kylian Mbappé padecía depresión, algo que el francés negó rotundamente, aclarando que se ha encontrado cansado.

Tuve momentos en los que estaba cansado, pero no estaba deprimido. Hay personas que están muy deprimidas, tenemos que ayudar. En un momento me sentí agotado, porque no he descansado. He tenido decepciones deportivas. Pero lo otro es hablar por hablar, que es gratis", concluyó.