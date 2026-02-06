Las medallas de los Juegos Invernales 2026 serán las más costosas

Las medallas que se entregarán en los Juegos Invernales de Milán-Cortina 2026 serán las más costosas en la historia olímpica.

Según reportes, los precios de los dos primeros metales se dispararon desde los Juegos de París 2024 por varias situaciones mundiales.

En los últimos dos años, el precio del oro subió un 107 %, mientras que el de la plata ha alcanzado el 200 %. Así, las medallas que fabricó la Casa de la Moneda italiana cuestan la dorada 2 mil 300 dólares, mientras que las plateadas mil 400 dólares.

Hay que recordar que las preseas de primer lugar solo contienen 6 gramos de oro, el resto es plata. Desde los Juegos de Estocolmo 1912 ya no se hacen de oro puro. En esa época, solo costaron 20 dólares, que ajustados a la actual inflación serían 530 dólares.

Las de bronce para 2026 están hechas en su mayor parte de cobre, por lo que solo cuestan unos 5.60 dólares.

En París 2024, se reportó que las medallas de oro costaron entre 935 a mil 27 dólares, las platas 473 a 535 dólares y las de tercer lugar unos 3.88 dólares.

Se entregarán más de 700 preseas de oro, plata y bronce en este evento, las cuales están diseñadas bajo un concepto de dualidad y representan la unión de dos piezas en constante movimiento, realzadas por el contraste entre una textura granulada y una superficie espejada.

Con información de Corriere dello Sport y Yahoo Sports.