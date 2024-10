Mejor que Gago se fuera.- 'Nene' Beltrán.

GUADALAJARA, Jalisco 23-Oct-2024 .-Fernando Beltrán fue contundente al aceptar que en Chivas no se sintieron valorados por Fernando Gago, y que lo mejor para el equipo fue la salida del entrenador.

El técnico argentino abandonó su cargo en el Guadalajara mediante una rescisión de contrato, para regresar a Argentina y dirigir a Boca Juniors.

"Más que nada por el tema de cómo se sintió pegado el equipo, el tema de que sentimos que no fuimos valorados, pero míranos, creo que fue mejor que (Gago) se fuera, el equipo se ve bien, disfruta dentro del campo y eso es lo más importante, al final las cosas se nos están dando y eso es bueno", dijo Fernando Beltrán a Telemundo.

Sin Fernando Gago, las Chivas tienen dos victorias consecutivas en el torneo Apertura 2024, además de la posibilidad de clasificar de manera directa a la Liguilla.

"Creemos en el trabajo que hemos hecho como equipo, en lo que hemos pasado, lo que hemos sufrido, y al final no queremos estar en el hoyo la verdad, es la realidad, no queremos pasar malas noches, no queremos llegar a casa descontentos, enojados o frustrados porque no ganamos. La parte importante nos está sacando a flote y eso lo bueno", señaló el "Nene" Beltrán.

"Nos lo propusimos seis finales, llevamos dos, vamos por Puebla, no sabemos qué pueda pasar, pero está muy concentrado en el partido que sigue, no te voy a decir para qué está este Guadalajara, simplemente dentro lo sabemos y es lo que más importa, que adentro sepamos lo que somos, lo que lo que valemos como equipo y hoy lo estamos demostrando y es lo que se ve dentro del campo. Al final, transmitir a la gente que estamos con ellos y que defendemos esta institución a muerte", añadió el capitán de las Chivas.