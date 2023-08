Melanie Jiménez gana medalla en Mundial de Luchas

GUADALAJARA, Jalisco 18-Aug-2023 .-La mexicana Melanie Naomi Jiménez se colgó la medalla de bronce en su primer Campeonato Mundial de Luchas Sub 20 que se celebró en Jordania.

Melanie Jiménez, de 62 kilos y representante de Jalisco en la delegación mexicana, se enfrentó a la subcampeona mundial y actual campeona europea, Iryna Bondar.

En el combate empataron 3-3 y se decretó la victoria de la mexicana sobre la ucraniana por diferencia de puntos técnicos.

"No he logrado ir a un Mundial, pero no dejaré de esforzarme hasta ir no solo a uno, sino a todos los que me restan en mi carrera deportiva. Mi objetivo es obtener una medalla mundial", decía Melanie Jiménez antes de la justa.