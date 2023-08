¡Mexicana Andrea Becerra, subcampeona del mundo en Tiro con Arco compuesto!

La mexicana Andrea Becerra consiguió la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco, que se realiza en Berlín, Alemania.

La mexicana se convirtió en subcampeona en Arco Compuesto, superando su actuación en Yankton 2021, donde ganó la medalla de bronce.

Por la medalla de oro, perdió 149-147 ante Aditi Gopichand Swami de la India.

Andrea Becerra derrotó en los Octavos de final a la campeona mundial Sara López. En su camino a la final superó a las francesas Sophie Dodemont e Ipek Tomruk.

"Estaba muy feliz, porque la última vez pude obtener la medalla de bronce, así que esto se siente como un paso adelante. Estoy muy feliz", dijo Andrea Becerra.

Muchas veces pensé en rendirme porque las cosas no iban como yo quería, así que esta medalla me demuestra que puedo hacerlo y que si me esfuerzo, puedo lograrlo", añadió la mexicana.

Aditi Gopichand hizo historia en el Tiro con Arco y para su país. A sus 17 años se convirtió en la campeona mundial más joven en la era del Campeonato Mundial (2006 en adelante) en la modalidad de Compuesto. Asimismo, ayer ganó la medalla de oro en el Compuesto por Equipos.

El mes pasado, Aditi Gopichand se convirtió en doble campeona mundial en individual y por equipos en el Campeonato Mundial Juvenil de Tiro con Arco 2023 en Limerick.

Con esta medalla de plata, México sumó tres preseas en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco.

Este viernes, el equipo de Tiro con Arco Recurvo, conformado por Aída Román, Alejandra Valencia y Ángela Ruiz, obtuvo la medalla de bronce y aseguró su boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Por su parte, el equipo de Arco Compuesto logró la medalla de plata. Andrea Becerra, Ana Sofía Hernández y Dafne Quintero finalizaron en el segundo lugar tras caer 229-235 ante India en la gran final.