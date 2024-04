¡Mexicana Janeth Gómez clasifica a Juegos Olímpicos de París 2024!

La mexicana Janeth Gómez Valdivia clasificó a sus primeros Juegos Olímpicos, luego de asegurar la décima posición del ranking olímpico en la categoría de los 59 kilogramos del levantamiento de pesas y así conseguir su boleto a París 2024.

"Tengo muchas emociones encontradas por la obtención de la plaza olímpica, ya que es por lo que he trabajado no solamente este proceso, sino desde el anterior y desde que inicié. A partir del día que me propuse ir a unos Juegos Olímpicos, empezó un deseo de lograrlo. No puedo explicar todo lo que siento en este momento", mencionó la jalisciense para la CONADE.

La clasificación se la dedicó a Dios, su familia y a su hija.

Janeth Gómez se sinceró y admitió que no fue la mejor actuación en la Copa del Mundo de la Federación Internacional de Halterofilia que se celebra en Phuket, Tailandia, luego de quedar en el noveno puesto de su división con 223 kilogramos totales.

"No fue una buena competencia en este evento. Venía a entregarlo todo, pero no se me dio; agradezco a Dios que me mantuvo a pesar de todo, porque hubo muchas rivales peleando por entrar al ranking y me mantuve en el top 10, entonces estoy muy agradecida", mencionó sobre el último clasificatorio del proceso olímpico.

Para los Juegos Olímpicos de París 2024 la preparación que tendrá será de otro nivel y asegura que estará enfocada.

"Estaré enfocada porque es lo que sigue y por lo que trabajé, así que tengo que gozar y disfrutar ese momento, ya que dejé años atrás y me perdí muchas cosas como etapas de mi hija, entonces es donde voy a rematar. Los atletas luchamos por ese sueño con todo el corazón; me veo preparada, mentalizada y con muchas más ganas para hacer buena representación para mi país", indicó Janeth Gómez.

Hace 10 años, la mexicana participó en los Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014.