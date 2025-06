Mexicano Mr. Iguana conquista WWE en Worlds Collide

El luchador mexicano Mr. Iguana se convirtió en la sensación del evento WWE x AAA Worlds Collide el sábado 7 de junio, al conquistar al público de Los Ángeles y captar el interés de alto nivel en la WWE

Su carisma, estilo acrobático y singular imagen —rostro pintado de verde, vestimenta llamativa y su iguana de peluche "Yesca"— lo diferenciaron inmediatamente

Con equipo junto a Octagón Jr. y Aero Star, Mr. Iguana logró una memorable victoria contra Dragon Lee, Cruz del Toro y Lince Dorado, generando una ovación del público nuevo para esta figura del circuito AAA. Su entrada teatral y su conexión fueron tan poderosas que WWE ya planearía incluirlo en NXT pronto.

Según la prensa especializada, WWE no solo ve su potencial dentro del ring, sino también en el lado comercial: se evalúa lanzar productos oficiales con su imagen —especialmente incorporando a "Yesca"— y organizar apariciones futuras en Money in the Bank o eventos de NXT.

Origen y trayectoria

Mr. Iguana, nombre real Manuel Alejandro Mayorga (nacido el 20 de julio de 1988 en Culiacán), inició en la lucha libre independiente en 2009, tuvo una breve etapa en CMLL (2015) y luego alcanzó mayor visibilidad en AAA Worldwide. Actualmente, junto a La Hiedra, ostenta el Campeonato Mundial en Parejas Mixtas de AAA.

Con su estilo cómico y espectacular, Mr. Iguana representa una tendencia que reúne entretenimiento, acrobacia y frescura dentro de un panorama dominado por figuras más tradicionales