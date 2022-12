¡México Fracaso histórico! Eliminado en Fase de Grupos de Qatar 2022

Fracaso histórico de la Selección Mexicana. Este miércoles se consumó lo que todo mundo temía: A pesar de luchar hasta el último minuto, no fue suficiente ganarle 2-1 a Arabia Saudita y quedó fuera del Mundial de Qatar 2022 porque el Tri aquejó de la falta de gol, algo que desde hace meses Gerardo Martino no supo resolver. El día en el que México comenzó necesitando cuatro anotaciones solo pudo hacer dos, además de cansarse de fallar. Si bien Argentina "echó la mano" ganándole a Polonia, el Tricolor se murió en la raya, pero eso no exonera el ridículo en Qatar 2022, siendo el primer Mundial desde 1978 en el que se van eliminados en la primera fase.

Arabia vs México; así fue el partido Obligados desde el primer minuto no solo a ganar, sino a golear, el equipo del Tata Martino se hizo de la pelota y apostó a las ráfagas del Chucky Lozano para generar daño. Orbelín Pineda justificó su alineación siendo el nexo hacia la zona ofensiva que tanta falta hizo ante Polonia en el primer partido, pero desperdició todo el primer lapso al irse en ceros.

El Tri hizo todo lo posible, hizo vibrar a todo el país como no lo había hecho en todo el Mundial y en la previa a este. México fue un equipo muy distinto al que fue contra Polonia y Argentina, pero el tema de la contundencia siguió siendo un problema y eso los mandó a casa. A pesar del triunfo 2-1, la Selección falló algunas jugadas claras de gol, aunado a que por fuera de juego les anularon dos goles, uno a Henry Martín y otro a Uriel Antuna que fueron milimétricos. La malaria de los goles se terminó al minuto 48 con un tanto de Henry Martín, el sueño del milagro se asomaba con una Selección que se quitaba esa presión y cuatro minutos después Luis Chávez, con un golazo de tiro libre, mantuvo la ilusión, un zapatazo que el mejor del mundo firmaría y que seguramente ha abierto los ojos de varios clubes europeos.

México tuvo más de 30 minutos para hacer un gol más, el que lo metía a los Octavos aprovechando el favor de los argentinos, juego que en la tribuna el público veía en sus teléfonos y que coreaba los goles de la Albiceleste como si hubieran sido en el Lusail. Al Tricolor no le alcanzó, cuando mayor drama había, con México volcado al frente, un gol de Arabia mató todo, fue un golpe al corazón de los mexicanos del cual ya no se pudieron levantar. México no queda eliminado por el gol de Arabia o por las tarjetas amarillas como era antes de esa anotación saudita, queda fuera porque contra Polonia no supieron hacer goles y por el temor de Gerardo Martino para enfrentar a Argentina en el segundo juego.