México.- Miguel Herrera termina lanzando golpes tras derrota de Club Tigres en semifinales del Apertura 2021, instancia en la que fue despachado por el Club León.

Luego del segundo gol de Ángel Mena , registrado al minuto 85, se registró una bronca, en la cual Miguel Herrera fue uno de los protagonistas.

Y es que, como se observa en un video difundido en redes sociales como Twitter, aunque en un primer momento Miguel Herrera trató de calmar los ánimos, terminó lanzando algunos golpes.

Sin embargo, el árbitro decidió no expulsarlo pese a que el VAR habría intervenido para señalarle otras cuatro agresiones.

De hecho, tal gresca dejó cuatro expulsados, Nelson Sebastián Maz, auxiliar técnico, y Osvaldo Rodríguez, por Club León, mientras que al Club Tigres también le expulsaron a un auxiliar y a Luis Quiñones.

Cabe señalar que los dos futbolistas que fueron expulsados no estaban jugando, de modo que los equipos terminaron completos.

Miguel Herrera afirma que bronca empezó por burlas de jugadores del Club León

En la conferencia de prensa posterior al partido de semifinales, Miguel Herrera justificó las agresiones del Club Tigres al afirmar que los jugadores del Club León les "festejaron en la cara".

Según Miguel Herrera, los jugadores del Club León no respetaron como ellos sí hicieron en su estadio, además, dijo que la afición les aventó de todo tras el segundo gol de Ángel Mena.

"Lo que pasa en el terreno de juego se queda en la cancha, más allá de jalones y empujones, es tener categoría para ganar y perder, nosotros nunca fuimos a festejarles un gol cuando remontamos, respetamos a los rivales, aquí no hubo eso, nos bañaron, nos aventaron de todo, pasaron dos de ellos, nos empujaron, les faltó poquito a gente de la banca, no a jugadores, que fue lo más lamentable, la gente que no está caliente por el partido"

MIGUEL HERRERA

Más allá de esto, el Piojo Herrera se mostró autocrítico, pues dijo que fue el propio Club Tigres el que dejó crecer al Club León, de ahí la derrota.

"Todos estamos calientes, pero la que se supone que debe estar más tranquila, es la de los cuerpos técnicos y es la que organiza todo el relajo, si hicieron un gol está bien, pero pasan festejando en la cara y ahí es donde empieza todo. Nosotros nos tenemos que poner a trabajar, dejamos crecer al rival y por eso nos llevamos una derrota" MIGUEL HERRERAMiguel Herrera se encara con aficionados del Club León No conforme con soltar algunos golpes en la bronca que se registró antes de que terminara el partido entre Club León y club Tigres, Miguel Herrera se encaró con unos aficionados del Club León.

Como se observa en un video que también fue difundido en Twitter, algunos fans del Club León insultaron a Miguel Herrera en uno de los túneles del estadio de La Fiera.