Monclovense brilla en Nacional con Chihuahua

La lanzadora de Monclova, Coahuila Grecia Evangelina García Guerrero sigue brillando en el softbol de Primera Fuerza, representando a su equipo Adelitas de la UACH universidad donde se encuentra becada por sus dotes deportivos, participó en el Nacional Estudiantil Universitario donde se colgó la medalla de oro junto con sus compañeras.

Grecia Guerrero fue clave en el juego de eliminación para el pase a la gran final, fue la encargada de estar en el círculo de las responsabilidades para lanzarle a las anfitrionas de ciudad Juárez, terminó ganando el duelo 3-0 admitiendo solo dos imparables, después del juego clave se enfrentaron ante la Universidad de Guadalajara a quienes vencieron para hacerse del oro.

"Me siento muy contenta, realizada como pitcher estoy muy orgullosa conmigo, así como el trabajo, se jugó con el corazón, dándose las cosas por nuestro trabajo, estuve con muchos nervios en el juego decisivo para pasar, se tenía el objetivo muy claro, el trabajo en equipo nos llevó a alcanzar la meta.

Esto representa mucho para mí, ahí se demostró el sacrificio que se realiza, para eso nos preparamos al diario, dejando los malos resultados de lado, teniendo madurez, corazón en que cada día será mejor que el otro. Esto no ha sido fácil, pero siento que estoy en el lugar correcto, Dios me puso aquí por algo.

Quiero agradecer a todas las personas que desde lejos me veían y mandaban mensajes de aliento, esto es por ellos, a mi familia que me ha apoyado en todo momento, por mi decisión de estar lejos de casa, esta medalla tiene dedicatoria para mis abuelos que cuando ellos fallecieron no pude despedirme de ellos por estar en concentración con la UACH, en fin, este logro no ha sido solo mío sino de todo Coahuila", así se expresó la monclovense.