Monterrey enfrenta a Cincinnati en Leagues Cup 2025

Domenec Torrent, técnico del Monterrey, se guardó sus comentarios contra la Leagues Cup 2025 por temor a que lo podrían sancionar de manera económica, previo al duelo que sostendrán contra Cincinnati en la primera fase del torneo.

"La cancha, hoy, hemos entrenado, se ha levantado bastante. Hay cosas positivas de que no viajas y cosas no tan positivas. No voy a hablar de esto, porque me he informado que, a un colega para dar su opinión, lo han sancionado económicamente, me sancionaron el año pasado económicamente, no entiendo que no puedas decir lo que piensas", mencionó en conferencia de prensa.

Torrent reiteró que no quiere meterse en líos, mejor se enfoca en competir y callar porque no quiere que lo vuelvan a sancionar de manera económica.

"Como está así, no me quiero meter en líos. Contestar ustedes si lo encuentran justo, porque nos van a sancionar. A partir de aquí, lo que tengo que hacer es convencer a mis jugadores que es un torneo importante, porque te da derecho a la Concacaf, que somos Rayados, y queremos competir cada partido, pero no voy a hablar ya nada más de sí es justo o no.

Hay mucha gente, muchos pensadores supongo que han intentado hacer lo mejor posible y luego ellos verán cuando termine la competición, si estaba bien organizada, si es justa, no es justa. Nosotros a competir, a callar, ya me sancionaron el año pasado por decir lo que pensaba y entonces no lo voy a decir ahora", agregó.