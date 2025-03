Mourinho responde a acusaciones de racismo y demanda al Galatasaray

José Mourinho, entrenador del Fenerbahce, respondió a las acusaciones del Galatasaray que lo señalaban de racismo y quienes habían anunciado iniciar "acciones penales" contra el estratega tras el partido de 24 de febrero pasado.

Durante el juego pasado en donde los equipos terminaron en un empate, Mourinho calificó a la banca local y su comportamiento diciendo "estaban saltando como monos", declaraciones que el equipo del premiado estratega calificaron que "se habían sacado de contexto".

Ahora, el director técnico ha respondido en una entrevista con Sky Sports y recordó las acciones legales que ya emprendió por los daños causados ante las acusaciones del Galatasaray.

"Todo el mundo sabe quién soy como persona. Todo el mundo conoce mis malas cualidades, pero ésa no es una de mis malas cualidades. Todo lo contrario", dijo el portugués en referencia a ser calificado de racista. "Lo más importante es que sé quién soy, y el ataque acusando de racismo fue una mala elección".

El luso, quien fue suspendido cuatro partidos, señaló que sus acciones en diferentes momentos son la muestra de que no es una persona racista. A esto se sumaron las declaraciones de respaldo de Didier Drogba y Michael Essien, quienes estuvieron a las órdenes de Mourinho en el Chelsea.

"Ellos no fueron inteligentes en la forma en que me atacaron, porque no conocían mi pasado. No conocían mis conexiones con África, con gente africana y jugadores africanos y organizaciones benéficas africanas. Así que, en vez de ir contra mí, creo que se volvió contra ellos".

El entrenador de 64 años no espera solo una disculpa, sino que además ya presentó una denuncia contra el Galatasaray por una suma de 52 mil dólares.