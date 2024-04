Mucho mérito

GUADALAJARA, Jalisco 25-Apr-2024 .-Hacer goles con Chivas y no achicarse con esa responsabilidad es de futbolistas diferentes, así lo considera Rafa Márquez Lugo.

El actual comentarista de Fox Sports y ex futbolista rojiblanco compartió lo que significa jugar en el Rebaño, a unas horas de una edición más del Clásico Tapatío frente al Atlas.

"No es para nada sencillo, es el equipo de más trascendencia, -no voy a caer en eso del más grande, hay dos que son los más grandes que son América y Chivas-, cada quien los pone como quiera, jugué en los dos y no te puedo decir quién es más grande que otro, y no es sencillo cargar con la responsabilidad de tener que ser el que hace los goles de un equipo como Guadalajara", comentó Rafa Márquez Lugo a Grupo REFORMA.

"De repente en los últimos años es todavía más difícil porque Guadalajara no es que tenga a los mejores mexicanos, es un dineral el que tiene que desembolsar, entonces han apostado por chavos que posiblemente son apuestas, no son realmente refuerzos, entonces desde ahí ya les empezamos a cargar mucha presión. No puedes ir a comprar a Henry (Martín) porque ya te lo ganó en la América, de repente esas dificultades que en América lo obliga a apostar por otro tipo de futbolistas y tenerle que dar la oportunidad. Entiendo que es difícil para el joven, pero ahí también te das cuenta de que está hecho y el futbolista que puede vestir la playera del Guadalajara y que puede hacer goles con ese equipo y no achicarse, es un futbolista diferente".

Rafa destaca lo hecho por Ricardo Marín, quien llegó con muchos reflectores, pero se ha ganado la titularidad en el Rebaño de Gago.

"Ser el centro delantero de Guadalajara, más allá de la presión, también en la cancha no eres el más asistido, no es tan sencillo, entonces si tiene mérito por ejemplo lo que hizo Alan Pulido que termina saliendo campeón goleador, o lo que está haciendo hoy en día Ricardo Marín, a mí me encanta porque tiene la presión de Javier y tiene la presión de JJ (José Juan Macías) y la verdad que el chavo está respondiendo, me encanta la manera en la que está jugando Marín, entonces ahí está el Guadalajara, tiene presente y sobre todo tiene mucho futuro", apuntó Márquez.

- ¿Cómo defines al Clásico Tapatío?

Muy pasional, yo los veo mucho más pasional que Clásico Nacional que tiene una relevancia muy cañona porque todo el País se paraliza, todo el mundo lo quiere ver, en la semana se hace muy especial, entrevistas, el impacto a nivel nacional es impresionante.

No quiero poner que sea más o menos importante, pero yo creo que el que sean en la misma ciudad o como dicen en España estos Derbis, los hace mucho más pasionales. Las aficiones se encuentran mucho más, se están festejando el uno al otro constantemente en la calle, el vecino, hay playeras en la misma familia en donde cuando viene ese partido el hermano le va al uno y el otro a otro y hay rivalidad y se siente mucho más.

¿Qué recuerdos tienes del Chivas vs. Atlas?

Me tocó vivir las dos caras de la moneda, me tocó la mala en un partido que perdimos y que mucho fue por mi culpa porque a mí me expulsaron y terminamos perdiendo el partido, que si lo hubiéramos jugado con VAR no me hubieran expulsado a mí y hubieran expulsado a Leandro Cufré, pero no había VAR en ese momento obviamente fue triste, yo nada más sufrí dos expulsiones en toda mi carrera y esa fue una de esas en el Clásico Tapatío. Pero también me tocó la otra cara de la moneda me tocó marcarles goles y festejar triunfos entonces muy contento después me tocó marcarles un gol de cabeza recuerdo con el que los ganamos en el estadio de Chivas y son los recuerdos más vivos que tengo.

Rafa Márquez marcó gol en el triunfo de las Chivas 2-0 sobre el Atlas del Apertura 2012, en el que Marco Fabián también anotó.

- ¿Cómo evalúas el momento en el que llegan Chivas y Atlas?

En los Clásicos suena muy repetitivo, que todos dicen lo mismo, pero son bien diferentes parecería que por la inercia en que vienen Chivas podría partir como favorito, pero yo no lo veo tan favorito.

Analizando lo que hizo Atlas por ejemplo en el último partido contra Cruz Azul donde logró empatar, no jugó mal, mostró algunas cosas importantes y Chivas también haciendo un análisis más profundo y no nada más cayendo en sus 4 triunfos, tampoco es brillante, ha tenido momentos en los que ha sabido pegar.

Tiene mucho mérito que (Fernando) Gago después de casi tocar fondo cuando los elimina América, yo sinceramente no pensaba que este equipo pudiera resurgir después de que los deja fuera de la Liga de Campeones y tiene mucho mérito que Gago haya recuperado al grupo y lo haya puesto a competir de esta manera.

Sí podría partir un poco como favorito Chivas, pero hasta ahí 55-45, nada más insisto, los Clásicos hay que jugarlos dicen por ahí, y son partidos muy especiales.