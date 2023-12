¡Muere Cronista y estrella del béisbol!

CIUDAD Frontera.- Esta nueva ciudad Frontera, amaneció la mañana de ayer con la triste y lamentable noticia del fallecimiento, del brillante lanzador y Cronista Deportivo Jorge Carlos "La Coquena" González.

"Es una irritable pérdida para el beisbol regional más para ciudad Frontera, ya que fue un personaje que deja honda huella", comentaron a La Voz de Monclova, Ramón Martínez, Roberto Clemente Piña Amaya y jugadores de las Ligas Recreativas de Béisbol.

Jorge Carlos González, me comentó hace 12 años, que en 1973 lanzó juego de 25 entradas, en victoria de Sección 29 con pizarra de 4-3, desconozco ante qué equipo fue, pero perdió Ricardo Piña (+) a la mejor con Primo Elizondo, este desafío lo ampayó mi tocayo Ramiro Muñoz Limón, en parque Ferrocarrilero, ya en 1975 estuvo como reportero deportivo en Periódico El Tiempo, al lado de dos grandes de la crónica deportiva Lupe Ortiz y Víctor Manuel Infante.

Ayer a través de las redes sociales, se dio esta noticia, que lo estarían velando en Funerales Villarreal y esta mañana, iba a recibir cristiana sepultura.

Cabe resaltar que Jorge Carlos González, fue el historiador del Libro de récord y estadistas del equipo de Béisbol Acereros de Monclova, fue un brillante pitcher que tuvo la oportunidad de representar a Ciudad Frontera, en diferentes campeonatos estatales y nacionales, participó en Liga del Norte de Coahuila, en donde fue un verdadero caballo en el centro del diamante.

Ya en el año del 2020 Jorge Carlos González, dejó de ir a los juegos de béisbol de Acereros de Monclova, "Ramiro me siento un poco mal", me dijo en aquella ocasión, tanto que le dije, "Carlos no te encierres en tu casa, porque más te acabas".

Claro sentía el deceso de su señora esposa y después de un hijo, fue en 1998 cuando Jorge Carlos, escribió un libro de los Acereros, desde su inicio como Mineros de Coahuila, una petición que le hizo la señora Nelly Viola Rodríguez de Roldán, en aquel entonces presidenta del Patronato de Beisbol de Ligas Pequeñas de Monclova, todo con récord de bateo y pitcheo, donde luce el sin carreras de Armando "Güero" Pruneda.

Fue Jorge Carlos González, tremendo cronista de Monclova, participó en juegos de exhibición con otros clubs, fue entronizado en el Salón de la Fama del deporte Gerardo "Cachorro" Muela Mijares, y dos años después recibió un Astro "Ricardo Saldívar" por su valiosa aportación al deporte y a la sociedad.

Ciudad Frontera pierde a un baluarte del béisbol, como lo fue Jorge Carlos "La Coquena" González. ¡Descanse en Paz!