Multan al Celtic por exponer pancarta burlándose de la Reina Isabel II

El equipo irlandés, Celtic, fue mutilado por el organismo de Control, Ética y Disciplina de la UEFA, debido a que aficionados del club levantaron pancartas que se burlaban de la muerte de la Reina Isabel II, considerando esto como "un mensaje no apto para un evento deportivo (es decir, una pancarta provocativa)".

En el duelo que enfrentó a los Celtic contra el Shakhtar Donetsk de Ucrania en su justa por la Champions League, donde un sector de los aficionados irlandeses levantaron una pancarta que decía "Fuck the crown" (jodete corona), además de un segundo donde decía 'Sorry For Your Loss Michael Fagan' (lo siento por tu perdida Michael Fagan), haciendo referencia al hombre se metió al cuarto de la reina en el 82.

Las autoridades deportivas de la UEFA decidieron multar al equipo por 15 mil euros, sin embargo esta no es la primera vez que los aficionados del Celtic ponen en aprietos al equipo pues en Septiembre fueron multados por encender bengalas en el juego contra el Real Madrid.