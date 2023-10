Nacho Beristáin arremete contra 'Canelo': "Lo único que ha ganado es billete"

El legendario entrenador de boxeo Nacho Beristáin, arremetió contra el púgil tapatío Saúl ´Canelo´ Álvarez, asegurando que lo considera como un boxeador regular y afirmando que lo único que ha ganado a lo largo de su carrera es mucho dinero, pero no así el reconocimiento de la gente que sabe del deporte de los puños.

Me parece que (´Canelo´ Álvarez) es un boxeador regular, no me gusta ver sus peleas, porque es decepcionante, entre más edad tiene cada vez es peor. Lo único que ha ganado es mucho billete, pero entrar en el corazón de la gente que ama el boxeo, imposible", aseguró Nacho Beristáin en entrevista con el canal de YouTube ProBox TV.

´CANELO´ ÁLVAREZ NO CUMPLE CON LAS EXPECTATIVAS

La dura crítica de Beristáin no paró ahí, ya que, también culpó a los promotores por no enfrentar a ´Canelo´ Álvarez contra los rivales que los aficionados piden, razón por la cual piensa que el boxeador tapatío terminará su carrera sin lograr cumplir las expectativas que se tenían sobre él.

La actuación de los promotores no deja que se hagan las peleas que la gente realmente quiere ver, siempre manejan a que sus peleadores tengan éxito, que ganen y le están arrebatando a los grandes aficionados al boxeo a las grandes figuras del boxeo. Por eso creo yo que ´Canelo´ se va a retirar y nunca va a llegar a ser el peleador que todo mundo esperó", agregó el entrenador.