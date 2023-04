¡Nació para triunfar!

Con 26 años de edad, Carlos Sepúlveda se prepara para debutar con los Diablos Rojos del México y en la Liga Mexicana de Beisbol, y se presentará trayendo consigo una amplia experiencia en las Ligas Menores en Estados Unidos.

"Me siento muy a gusto por venir con los Diablos y tener la oportunidad de debutar en la Liga Mexicana. He ido madurando en lo que llevo de carrera y eso me permite tomar de la mejor manera en todos los sentidos esta experiencia", explicó Sepúlveda.

El infielder nacido en Monclova, Coahuila, fue firmado por los Diablos Rojos del México con 14 años de edad (en el 2011) y después llegó la oportunidad de ser adquirido por los Chicago Cubs, iniciando su andar en 2015 en la Liga Rookie. El bateador zurdo combinó entonces juego en las Menores con actividad en la Liga del Pacífico, llegando en 2022 hasta Nivel Triple A.

Durante ese andar en 2020 se presentó la oportunidad de venir a jugar con los Diablos Rojos por primera ocasión, pero la suspensión de la Temporada de la Liga Mexicana evitó que eso sucediera, siendo este 2023 el momento de presentarse en la pelota de verano con la ´Pandilla Escarlata´.

"Me sentí muy contento porque en años pasados estaba pactado para jugar aquí pero no se dio pero ahora estoy con mucha emoción porque va a ser mi debut con los Diablos", continuó el infielder. "El beisbol es de ajustes y sé que es una liga fuerte en la que ahora hay muchos jugadores que estuvieron en Grandes Ligas o en Japón, y eso me tiene contento por la competencia que vamos a tener".

Sepúlveda no solo es un bat que sabe ponerse en las bases constantemente (su OBP -on-base percentage- en su carrera es de .340), sino que es un guante utility, que ha cubierto la segunda y tercera almohadilla y las paradas cortas, por lo que es un nombre que puede aportar notablemente en cualquier parte del infield.

"Es una competencia sana la que tenemos en el equipo porque cada quien viene a demostrar lo que es capaz de hacer. Aquí venimos para servir al equipo, para ponernos a las órdenes del manager para que a la hora que nos toque jugar a tratar de hacer bien nuestro trabajo", continuó.

En lo que va del Torneo Interliga Primavera 2023, Sepúlveda ha participado en 7 encuentros en los que batea para .333, con seis hits en 18 turnos, tres anotadas y cuatro producidas. Ha sido titular en cuatro juegos (tres como segunda base y uno como short stop).