Nadie es fanático de los abucheos.- Aquino.

MONTERREY, NL 28-Feb-2025 .-Los abucheos de la afición para algunos jugadores y el técnico Veljko Paunovic son injustos, consideró Javier Aquino.

El referente felino destacó la importancia que tiene la afición cuando apoya, algo que que aseguró se pierde cuando los abuchean.

"En lo personal, nosotros como jugadores hacemos el mejor trabajo posible y plasmar las ideas del DT en la cancha, todos los juegos nos preparamos y enfocados a ganar. Como equipo en ningún momento salimos a cuidar un resultado o especular. Pienso que los resultados harán que la gente se conecte al cien por ciento.

"Y nadie es fanático de los abucheos y me parece de cierta forma que parte de la tribuna ha sido injusta en ese sentido con jugadores y cuerpo técnico, eso no suma para nada. Todas las personas que vienen al estadio tienen el derecho de reclamar cuando algo no les gusta, pero nosotros sabemos que de repente no hacemos las cosas bien y hacemos todo por corregirlas, sumaría mucho más como ha sido siempre esta afición, mucho más metida pero en el apoyo. Su aliento nos ha levantado e impulsado a sacarlo adelante", expresó este viernes en conferencia de prensa.

Previo al viaje a Aguascalientes para enfrentar al Necaxa, Aquino pidió estar atentos por lo que bien que vienen jugando los Rayos.

"Vamos con todo el respeto del mundo ante Necaxa, es un gran equipo y tiene al goleador del torneo, buen sistema de juego con ideas claras. Pero sabemos a lo que vamos, por tres puntos sin especulaciones, vamos con toda la ambición de ganar en su casa, es un gran equipo, pero ninguno es invencible", comentó el lateral derecho.

Los felinos son la segunda mejor defensa del Clausura 2025 de Liga MX, con 8 goles en contra y así se expresó Aquino.

"La constancia y jugar más tiempo juntos en un esquema defensivo es importante, empezar a conocer más a tus compañeros, Joaquim no lleva tanto en el club, Chuy lo venía haciéndolo bien, pero no había tendido tantos minutos y Jesús que venía haciéndolo de lateral izquierdo y ahí en el reacomodo del técnico beneficiaron al grupo, conociéndonos mejor los cuatro de atrás y eso ha sido la clave", dijo Aquino.