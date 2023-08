"Necesitamos alguien que nos entienda", Guardado respecto al DT del Tri

Andrés Guardado terminó su período en Selección Mexicana hace ocho meses al término del Mundial. Ahora alejado de ella, pero ante la turbulencia que vive con los cambios de técnico, el 'Principito' ve poca estabilidad en el equipo.

Está en un proceso de muchos cambios, de poca estabilidad y lo único que le gustaría y lo que todos buscamos, es que haya un plan de trabajo, que se vea a dónde vamos. Se han tomado decisiones de urgencia para tapar hoyos. Es verdad que la presión mediática es grande y no da tiempo de llevar ese proceso. Todos tenemos que ser parte del cambio y del plan de trabajo, hay que hacer un plan donde no exijamos mejoría a largo plazo si no se da tiempo", aseguró.

Un leve momento de estabilidad se vivió hace unas semanas en el Tri, cuando se coronaron de la Copa de Oro con Jaime Lozano, pero la continuidad del 'Jimmy' no está garantizada para ser el técnico que lleve este proyecto para el Mundial de 2026.

Guardado comentó la visión que tiene de México con Lozano a cargo del equipo:

He escuchado a mis compañeros que se han sentido más cómodos con Jimmy, no sé si es el ideal, pero es importante que conozca al jugador mexicano porque al final somos una cultura peculiar y necesitamos alguien que nos entienda. No soy cerrado a que debe ser mexicano".

Históricamente México no ganado nada importante, más que cosas puntuales, entonces por qué no abrir la cabeza a qué venga alguien a empapar de cómo se trabaja en otro lado, de cómo se gana un campeonato en otro lado y no solo de que el que venga tiene que conocer aquí. Espero y deseo que a la selección le vaya bien y que en 3 años se aproveche la localía", compartió.

Finalmente habló de la mentalidad que debe tener el mexicano, para triunfar en Europa como lo ha sido él o Guillermo Ochoa que regresó para una segunda etapa:

Para cambiar hay que cambiar todos los que somos parte de este negocio y también la mentalidad. Coincido con Memo en eso, él se siente con fuerza para seguir, yo no, pero tiene razón, por qué va a dejar su lugar si es el mejor portero de Mexico y lo critican, pero nadie más lo hizo".

Hay una línea marcada y veo que se pone de moda la crítica, pero sí, la selección muchas veces ustedes mismos llaman a un jugador que hizo dos goles, lo llaman y critican que lo llamen. Es algo que veo difícil de cambiar y buscarle solución. Sí a Memo le da y cuentan con él por qué va a dejar su lugar", sentenció.