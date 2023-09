Nico Ibáñez levanta la mano para la Selección Mexicana

Nicolás Ibáñez levantó la mano para jugar con la Selección Mexicana, luego de revelar que está en la espera de su proceso de naturalización, mismo que comenzó desde su estancia en Pachuca.

"Ya hice el trámite para nacionalizarme, ya he dicho que estoy dispuesto para si me toca representar a México lo haría con orgullo. Estoy esperando a que salgan los últimos detalles de migración y creo que me van a dar la nacionalidad", dijo el argentino de 29 años.

El nacido en Santa Fe, Argentina, llegó al país para el Clausura 2018 con el Atlético de San Luis y al cumplir ya con su tiempo determinado para naturalizarse, continúa a la espera y unirse a prospectos como German Berterame y Julián Quiñones, para vestir la casaca tricolor.

En la Liga MX, Nico Ibáñez hizo su debut el 20 de julio de 2019 en el duelo entre San Luis y Pumas.

En el Apertura 2023, el argentino lleva seis partidos disputados, tres de ellos como titular. Ha marcado en dos ocasiones.