Niegan en Toluca rompimiento con Nacho Ambriz

TOLUCA, México 27-Oct-2023 .-Ignacio Ambriz fue destituido de la dirección técnica del Toluca sólo por razones deportivas, afirmó el presidente del club, Francisco Suinaga.

Durante la presentación de Carlos María Morales como entrenador interino, el directivo aceptó que el cambio de estratega, a cuatro fechas de terminar el Apertura 2023, es una decisión arriesgada, pero que debían tomar por el momento que atravesaba el equipo.

"Consideramos que el equipo no está como creemos que debe estar, nos reunimos y se tomó una decisión de manera unánime, y nada más. Bien o mal, eso es un juicio valorativo, y nosotros estamos seguros que el equipo va a estar donde tiene que estar", comentó Suinaga.

"Sé que a veces se quieren llenar las notas con algún escándalo o alguna telenovela, no la hay. No se ha roto ninguna relación, no explotó nada, no hubo discusiones acaloradas; hubo un análisis, con un derecho de réplica de Nacho, y la relación terminó de una manera sumamente profesional. Nunca hubo ultimátum, lo que sí hay es una exigencia y estaban claros los objetivos".

Los Diablos Rojos se encuentran en la octava posición con 18 puntos, con un triunfo en los últimos seis partidos.

El "Tanque" Morales, quien asumió el cargo por lo que resta del torneo, afirmó que tiene un plantel para pelear los primeros puestos.

"Me agarró de sorpresa, pero la vida me ha enseñado que las oportunidades se presentan cuando menos las esperas. Si yo le decía a mis jugadores de la (Sub) 23 que tenían que estar preparados por si el técnico de Primera los necesitaba, yo también tenía que estar listo", expresó.

"Esta institución siempre tiene que ir por el campeonato, eso me enseñó este club. Yo voy por los 12 puntos y la Liguilla directa".