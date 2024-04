Niños soñadores; deportistas exitosos

Los éxitos que se consiguen durante la adultez, a menudo suelen ser los sueños que se comenzaron a idealizar desde la infancia.

Tal es el caso de los reconocidos atletas José "Potro" Estrada, Ana Victoria Muñoz, Emilio García Hernández, Eduardo Díaz, Chamaco Estrella y Efraín Orduña, quienes a propósito del Día del Niño compartieron con La Voz de Monclova algunos recuerdos de su infancia y las ilusiones que los impulsaron para conseguir sus metas personales y deportivos.

Los seis personajes mencionados, emblemas en diferentes disciplinas del deporte local, coincidieron en que con disciplina y esfuerzo han logrado cumplir algunos de los objetivos que atesoraban desde pequeños. Son ejemplo de que los sueños pueden convertirse en realidad.

"Recuerdo que cuando era niño me gustaba mucho andar con mi padre, ayudándole en sus labores diarias, disfrutaba ir al rancho con mis hermanos, correr ahí y jugar a que teníamos un grupo musical, de hecho soñaba con ser un cantante famoso como los Tigres del Norte. Pero conforme fui creciendo, mis sueños cambiaron", comentó el boxeador internacional José "Potro" Estrada.

"Cuenta mi familia que algunas noches llegaron a sorprenderme tirando guantazos dormido, yo creo que desde mis sueños de niño empecé a crear ese amor por el boxeo. Una vez me preguntaron que soñaba ser de grande y respondí que boxeador, y hoy le digo a mi niño interior que lo logramos con disciplina y mucho esfuerzo", agregó.

Un caso excepcional es el de Jerry Estrada, el campeón mundial surgido de Monclova, quien confesó que sus aspiraciones de niño distaban mucho de convertirse en un ídolo del pancracio. Sin embargo, una vez convertido en gladiador, dijo que la afición infantil fue una de sus principales motivaciones.

"Cuando era niño soñaba con ser doctor, nunca imaginé que me iba a ir por el lado de la lucha libre pero estoy muy contento con el destino que Dios me ha dado. Aunque no imaginaba dedicarme a esto, hoy me siento bendecido por lo que hice en un deporte al que me entregué al cien por siento para agradar a la afición, sobre todo a los niños que son una parte fundamental de la magia que envuelve al rudo deporte", dijo el Puma Grande de Monclova.

Por su parte, el fisicoconstructivista Emilio García aseguró que a temprana edad decidió salir de su natal Ocampo, Coahuila para ir tras su sueño de una mejor vida.

"Mi niñez fue muy bonita a pesar de que en mi casa vivíamos muy humildemente, pero nuestros papás trataban siempre de darnos lo necesario. Disfruté mucho la escuela y aprender en compañía de mis hermanos, y estando en quinto y sexto año de Primaria ya sabía que tenía que esforzarme mucho para superarme. Mi sueño era ser profesor o ingeniero y tenía la idea de hacer ejercicio y cuidar mi salud o practicar un deporte, acompañado de una buena alimentación, evitando vicios como fumar y tomar alcohol. Todo esto, a través de los años, se volvió realidad", comentó el Mr. México Veterano 2023.

La karateka Ana Victoria Muñoz también ha cristalizado algunos objetivos que se impuso en su infancia. "Cuando tenía 12 años escribí en un cuaderno objetivos que quería cumplir y fueron: ser Campeona Nacional, llegar a Selección Nacional y representar a México en un evento internacional. Al día de hoy, gracias a Dios, puedo decir que he cumplido y ahora tengo nuevos objetivos y metas por alcanzar. Estoy feliz por cada hora de entrenamiento y por lo que me ha costado llegar hasta acá... ¡y vamos por más!".

Como muchos niños mexicanos, Eduardo Díaz soñó con ser futbolista profesional. El mediocampista del Club Calor ya lo cumplió, pero no está satisfecho y aseguró que su siguiente objetivo es jugar en Liga MX.

"He tenido la dicha de cumplir unos de mis sueños que eran jugar en un equipo de fútbol profesional y vestir la playera de la Selección. Gracias a Dios tuve la dicha de llegar muy niño al Club Pachuca y de poder ser convocado a la Selección Nacional. Y pues creo que todos a los que nos gusta el fútbol soñamos con jugar en Primera División, lo cual no descarto porque todo puede pasar", comentó el goleador del Calor.

A su vez, el luchador Chamaco Estrella dijo que a lo largo de su carrera ha logrado varios objetivos que se trazó incluso antes de su debut, sin embargo, reconoció que desde niño soñaba con luchar en empresas como AAA y CMLL, por lo que sigue esforzándose para conseguirlo.

"A muy temprana edad mi papá fue inculcándome este deporte y ser una estrella de la lucha libre se convirtió en mi sueño. He luchado con estrellas de AAA y del CMLL, he luchado en arenas de ciudades como Querétaro, Nuevo Laredo, Monterrey, Saltillo, Reynosa, Matamoros, he ganado campeonatos, copas y me he ganado un lugar en este deporte. Pero mi mayor sueño es llegar a una empresa importante como AAA y CMLL, y sigo trabajando duro para lograrlo".

Efraín Orduña pertenece a una gran dinastía de atletas, y aunque aseguró que en su infancia soñaba con ser profesionista. Aunque el deporte no era su prioridad, terminó convirtiéndose en uno de los corredores más notables de la Región a la vez que cristalizó sus sueños.

"Cuando era niño soñaba con ser un profesionista. Quería ser un arquitecto porque siempre me llamarón la atención los edificios, nunca pensé en convertirme en un deportista, sin embargo a través de los años la vida me fue llevando por ese bendito camino. Otro de mis sueños era poder trabajar en AHMSA y Dios me lo concedió. Definitivamente cuando te lo propones, trabajas para ello y eres disciplinado, claro que si se pueden alcanzar los sueños".