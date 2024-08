"No busco encajar en moldes"; Reaparece Imane Khelif con nueva imagen

La medallista de oro, Imane Khelif reapareció tras la culminación de los Juegos Olímpicos, mostrando una nueva apariencia más femenina, esto tras la polémica que la rodeo, donde se le acusaba de ser un hombre de nacimiento.

Por medio de Instagram, en el centro ´Beauty Code´ mostró la nueva imagen de la africana, destacando que no se busca que su imagen encaje en normas sociales.

"Para conseguir su medalla, no necesitó perder el tiempo en salones de belleza o de compras. Nunca sintió la necesidad de ajustarse a esos estándares para demostrar su presencia", escribió el centro ´Beauty Code´ junto a un video viral en Instagram:

"Iman, al cambiar su apariencia, no buscó cambiarla para encajar en los moldes en los que el mundo quiere atraparnos

"Su mensaje es mucho más profundo: la vestimenta no hace al monje y la apariencia no revela la esencia de una persona. Puede ser femenina y elegante cuando quiera, pero sobre el ring no necesita adornos ni tacones altos. Sólo necesita estrategia, fuerza y golpe, que es la esencia de su personalidad", escribió el centro de belleza en su cuenta de Instagram.

Khelif, ya en Argelia donde es considerada una "heroína", fue recibida y condecorada con la medalla de la Orden del Mérito por el presidente, Abdelmadjid Tebboune, junto a los otros dos medallistas argelinos, la gimnasta Kaylia Nemour y el corredor Djamel Sjati