No descarta Carlos Vela jugar en la Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO 29-May-2023 .-Carlos Vela volverá a México para disputar la ida de la Final de la Concachampions entre el LAFC y León, y en la previa no negó la posibilidad de en el futuro fichar con algún equipo de la Liga MX.

"Obviamente ir a México me encanta, disfruto mucho de mi país, y es una oportunidad más para ir a divertirme y poder conseguir un título nuevo", dijo el extremo mexicano en rueda de prensa.

"Nunca he dicho que no o que sí voy a jugar allá. Estoy en los Ángeles y estoy muy contento, pero en este negocio todo puede pasar, estoy abierto a escuchar y ver qué es lo mejor para mi familia, ya sea aquí o en México, o hasta retirarse. No pienso en que quiero regresar o no quiero regresar, para mí lo más importante es ver en donde puedo seguir disfrutando del futbol", confesó Vela.

El ex canterano de Chivas restó importancia a jugar contra un equipo de su mismo país, prefiriendo enfocarse en ganar un nuevo campeonato con el equipo angelino, con el cual ya logró levantar el trofeo de la MLS el año anterior.

"Lo único que demostramos es que somos un gran equipo, no me importa quién sea el rival, ni de dónde sea, lo importante es ganar. Lo de fuera ya se encarga lo suficiente la prensa y la gente de ponerle más salsa al partido, a nosotros ni nos va ni nos viene contra quién sea", dijo.

Será en el Camp Nou donde este miércoles la escuadra estadounidense y La Fiera disputen el primer capítulo de la disputa por el título, luego de haber tenido un gran desempeño durante toda la Liga de Campeones de la CONCACAF 2022-2023.

"Presión ninguna, yo creo que este ha sido un premio a lo que hemos realizado, no creo que haya favoritos. Los dos merecemos estar donde estamos y poder optar por el título. El que juegue mejor y cuide los detalles va a ser el que se lo lleve. Lo importante es quien se prepara mejor", puntualizó el mundialista con México en Sudáfrica 2010 y Rusia 2018.