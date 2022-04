No hubo juegos en Master City

Por semana santa, ayer sábado 17 de abril, no hubo juegos, en el Torneo de Copa Master City de Monclova, el Rogelio Salazar, dicen puso dos camiones a jugadores de los equipos que deseaban ir a La Presa a disfrutar de un feliz final de semana santa.

ASÍ CAMINAN LOS EQUIPOS EN EL GRUPO A, HASTA JORNADA 8

En el liderato con 17 puntos, empatados Tigres y Juventus, posteriormente está Necaxa de Estancias con 15 puntos, Independiente de Monclova A con 13, Atlético Coyotes con 12, CDM con 11, Colonia Americana con 11, Nueva Creación con 9, Real Hipódromo con 5, Internacional A con 1.

POSICIONES DEL GRUPO B

Halcones Chinameca en la cima con 19 puntos, Independiente de Frontera con 17, Aceros Monclova con 15, Brujas Camacho 14, DTCO con 13, Leones del con 7, Cañeros de las Cañadas con 10, Jalisco con 8, Deportivo Aviación con 6 y Tecni Techos con 3.

POSICIONES EN LA CATEGORÍA C

El líder C Tigres Jr., con 24 puntos, San Diego 19, Independiente Monclova 19, Polonia 18, Colonia Obrera 18, Tecos Borja 16, Internacional 13, Real San Buena 13, Ángeles Borja 12, Miravalle 11, Deportivo Obrera 11, Abogados 10, Transportes Aguirre 10, Tigres C, 9, Deportivo Menchaca 8, Necaxa C 7, Real Sama 6, Leones Hipódromo 5, Unión 3.

POSICIONES EN LA CATEGORÍA ORO

San buena con 19, Trasportes Aguirre con 18, Colonia Obrera con 15, Independiente de Monclova con 12, Miravalle con 9, CDSCO con 7 y Unión con 3.