No hubo saludo entre Messi y ´Tano´ Ortiz

No hubo saludo con Lionel Messi, así lo manifestó el técnico Fernando ´Tano´ Ortiz, luego del triunfo de Monterrey por 5-2 en el marcador global sobre el Inter de Miami, lo que significó el pase a semifinales de la Copa de Campeones de Concacaf.

"Lo dije y lo reitero, para mí es el mejor jugador en la historia de este deporte. Sigo sosteniendo y arranqué también diciendo las cosas que dije que jamás quise ofender a nadie ni faltar el respeto a nadie, simplemente di mi opinión con respecto a lo que sigo pensando y no, no se dio ese saludo y si se daba no sé cómo iba a reaccionar, de mi parte el respeto lo va a tener de por vida", indicó ´Tano´ Ortiz.

Al finalizar el partido de vuelta en el Estadio BBVA, Gerardo ´Tata´ Martino y Fernando Ortiz tampoco se dieron la mano.

"No se dio, no soy del tener algún tipo de rencor, quizás el momento que pudimos haber saludado, no se dio", dijo.

"Jamás he faltado el respeto a alguien o he querido que sea ofendido alguien, quiero dejar muy en claro", reiteró.

Previamente, ´Tano´ Ortiz realizó unas declaraciones que impactaron en el Inter de Miami. Consideró que todo lo que rodeaba a Messi podía llegar a tomar decisiones deportivas y extradeportivas.

"Espero que los chicos entiendan que es un jugador más, entiendan que es un rival más, porque después viene lo otro. El árbitro, el marco, la gente. El chico, Lionel, que está más pendiente quizás de lo que sufre, que no juega tanto; todo lo que rodea a Messi puede llegar a tomar decisiones deportivas y extradeportivas. ¿Fui claro?", mencionó.

Sobre el por qué sacaron el triunfo, 'Tano' Ortiz hizo el análisis perfecto para poder pasar de ronda.

"Es un poco de todo. Sabíamos que Inter tenía muy bien su juego de pelota, la idea era que ellos la tuvieran para que entraran en desesperación a medida que iba pasando el tiempo y funcionó. Modificamos en el momento que teníamos que hacerlo, si bien el primer gol un accidente del arquero, el futbol tiene estas cosas que suceden. Lo importante es que se pasó de ronda, no hemos ganado nada, simplemente hemos eliminado a un gran rival. Eso fue inteligencia de los jugadores, supieron entender el juego y pudimos pasar de ronda", comentó.