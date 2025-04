"NO ME ARREPIENTO DE NADA": Sergio Canales se defiende tras polémica con Demichelis

Sergio Canales, mediocampista de Rayados, ha decidido romper su silencio sobre la discusión con su entrenador, Martín Demichelis, que trascendió públicamente en los últimos días. A través de un video publicado en sus redes sociales, el futbolista español aclaró lo sucedido, desmintiendo rumores y aclarando que no tiene ningún arrepentimiento sobre lo ocurrido.

Canales explicó que la charla que tuvo con Demichelis no fue más que una intensa reunión grupal, de la cual no se siente culpable. "Solo quiero que sepan que estoy muy tranquilo y no me arrepiento de nada de lo que pasó, porque por mi parte no he hecho nada malo", dijo el jugador. Además, indicó que nunca fue su intención perjudicar al equipo y que su compromiso con Rayados sigue intacto.

El futbolista también expresó que la situación se magnificó debido a un accidente que sufrió, cuando rompió una puerta de cristal durante la conversación con su técnico, lo que le causó una herida en la pierna izquierda que requirió sutura. Esta lesión le impidió participar en el partido contra Chivas, aunque Canales espera estar listo para el esperado Clásico Regio contra Tigres, el próximo 12 de abril.

A pesar de las especulaciones y la creciente polémica, el jugador aseguró que la reunión, aunque intensa, fue constructiva y que se trató de un momento de frustración por los resultados del equipo. "Lo estoy pasando mal porque se ha hablado mucho y hay mucha desinformación", añadió Canales.

Tras sus declaraciones, la respuesta de los aficionados de Rayados fue abrumadora. Muchos seguidores mostraron su apoyo al mediocampista, enviándole mensajes de ánimo y manifestando su desacuerdo con las críticas hacia él y el entrenador.

En cuanto a su recuperación, Canales no participó en los entrenamientos del lunes, pero confía en poder estar en óptimas condiciones para el próximo duelo crucial ante Tigres.