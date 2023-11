"No saben de mis talentos"; Julio César Chávez Jr explota contra sus críticos

Después de que el dia d e ayer, el boxeador, Julio César Chávez Jr, regresó a las redes sociales tras un aparente retroceso en su lucha contra las adicciones. el Jr realizó una transmisión en vivo donde llamó idiotas a los seguidores que los atacan por sus problemas con las drogas.

El hijo de la leyenda mexicana, criticó a los seguridos que continúan pendientes de su vida pese a su odio por el, acusándolos de estúpidos.

"Yo no ocupo un millón de fans para que me vean un millón de gentes (sic). Esos son los idiotas que no sabían de mis otras cosas, ´about my talents´ (sobre mis talentos)", comentó.

En otro video, Julio César Jr. aseguró que ha sido muy complicado para él enfrentar todo lo que ha vivido, pero afirmó que está siguiendo los consejos de sus seres cercanos y está modificando sus actos.