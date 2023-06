No tiene Inter de Milán miedo al Manchester City

CIUDAD DE MÉXICO 09-Jun-2023 .-Steve Zhang, presidente del Inter de Milán, dice que el equipo italiano respeta al Manchester City, su rival en la Final de la Champions League, pero no les tienen miedo.

"Respeto profundamente al City, es un equipo magnífico. Pero tenemos calidad para plantarles cara. En los últimos años, cuanto más alto se ha puesto el listón para nuestros rivales, mejor hemos rendido. El Inter rinde contra los equipos fuertes", declaró a La Gazzetta dello Sport.

Zhang, de 31 años de edad, se ilusiona con el título de la Champions League, que en caso de ganar sería el primero para el club desde el 2010.

"He pensado muchas veces cómo sería ganar una Liga de Campeones. Pero incluso soñar con ganarla me parecía imposible. Ahora que estamos en la Final, sin embargo, todos en el club tenemos unas ganas increíbles de intentarlo. Como dijo (Filippo) Inzaghi (entrenador): no tenemos miedo, sólo ganas de jugar este partido", declaró.

El chino también alabó al entrenador, quien no tuvo la mejor temporada en la Serie A, pero ganó la Copa Italia, la Supercopa italiana y está en la Final de la Liga de Campeones.

"Inzaghi tiene una gran capacidad de gestión e infunde una calma increíble. Cuando le veo antes de los partidos, estoy más tenso que él. Ha sido un regalo para mí y es el hombre de la final de la Liga de Campeones", confesó.

La Final será este sábado en el Atatürk Olympic Stadium de Estambul, Turquía.