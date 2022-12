“Nunca pierdo la Fe, con la bendición de Dios saldré adelante”

MONCLOVA.- La vida de un pelotero no es nada fácil, está llena de sacrificios para llegar al mundo profesional, tal es el caso de José Roberto Castro Gaona de 22 años, actualmente pertenece a los Acereros de Monclova.

Hijo de Roberto Mario Castro Gaytán y Lorena Regina Gaona Flores comenzó a jugar beisbol desde los 6 años, el amor por la pelota caliente le llegó viendo jugar a su señor padre en los campos de Monclova y la región, sus inicios fueron en la Liga Pepe Rodríguez, desempeñándose como short stop y lanzador.

Su paso en el beisbol juvenil

Me tocó representar en selectivos a Monclova, Coahuila y a México, tuve la dicha de participar en torneos Panamericanos, Internacionales, fui parte de selección Tamaulipas y Saltillo, a los 18 años tuve la oportunidad de ir a mi primer mundial en Canadá.

1 / 7 Actualmente pertenece a los Acereros de Monclova. 2 / 7 A base de sacrificios ha cumplido cada uno de sus sueños. 3 / 7 Se ve establecido en LMB y LAMP en un futuro. 4 / 7 No pierde la esperanza de tener una oportunidad en MLB. 5 / 7 Debutar con Acereros y Cañeros de los Mochis fueron grandes logros en el 2022. 6 / 7 El camino no ha sido fácil pero ya dio el primer paso, debutar a nivel profesional. 7 / 7 Fue campeón en Liga del Norte de Coahuila con Acereros y Campeón bateador de Liga Invernal Mexicana ❮❯

Su llegada a los Acereros

Durante una ocasión hubo una clínica donde hubo una convivencia de jugadores, ahí se dio la firma a mis 15 años, me sentí muy emocionado y contento de poder firmar con el equipo donde crecí y vi desde pequeño.

El éxito en su carrera

Todo ha llegado con muchísimo trabajo y disciplina, siempre dando todo de mí en cada entrenamiento que hacemos a diario, se trabaja consiente en lo que quiero ser, con la mirada bien a donde quiero llegar, para mí no hay días libres, el camino no ha sido nada fácil, jamás he pensado en rendirme y no pierdo la fe con la bendición de Dios saldré adelante.

Lo más complicado de su carrera

Lo más difícil fue la llegada de la pandemia, no tuve nada de actividad en este trabajo que es el beisbol, debido a esto ingrese a trabajar en una compañía de limpieza y los fines de semana trabajé como guardia de seguridad, así como otras tareas básicas, gracias al apoyo de mis padres logramos salir de esa situación, y nunca perdí la esperanza de jugar profesional.

La invitación al primer equipo de Acereros

Me dio mucha alegría al saber la noticia en que estaba tan cerca de estar en el equipo grande y siempre luchando para lograr el objetivo de estar donde siempre quise.

Sus mayores logros

Dentro de mis mayores logros fue haber estado en el ShowCase de los 30 mejores jugadores de México, estuve en dos mundiales en Canadá U18, fue campeón en la Liga Norte de Coahuila, fui el mejor ofensivo en la serie final. También fui campeón bateador en la Liga Invernal Mexicana, MVP de la serie final de Liga Invernal.

Mi primer imparable en Liga Mexicana, debutar con Acereros y debutar como titular en Liga Arco Mexicana del Pacífico.

Su primer turno al bate

En el círculo de espera podía mirar el estadio lleno y era algo inexplicable, tenía sentimientos encontrados, saber que mi familia me iba a ver debutar como profesional después de tanto esfuerzo estaba logrando un sueño.

La recomendación a los jóvenes

En su proceso les recomiendo mucha disciplina, trabajar con deseo que jamás se rindan por lograr su objetivo, pero sobre todo que disfruten y se diviertan de este bonito deporte.

“En unos años me veo establecido en LMB y LAMP además de tener una oportunidad para MLB, quiero agradecer a mis padres, a mis hermanas por el apoyo brindado hasta hoy, agradecer que siempre han estado conmigo y a toda la afición de Monclova que ha creído en mí, y por todo su apoyo, Dios los bendiga que tengan un próspero 2023”, finalizó.