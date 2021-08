Nuria Diosdado, la famosa sirena mexicana que daría medalla en los Juegos Olímpicos

Nuria Diosdado se ha convertido en una de las atletas más sonadas de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Nuria Diosdado es una nadadora artística que llega con mucha experiencia tras tener participación en, Londres 2012 y Río 2016.

Nacida en Guadalajara, Jalisco, Nuria Diosdado, de 30 años, podría llegar a sumar la cuarta medalla para México.

Y es que desde muy pequeña, Nuria Diosdado quiso practicar nado sincronizado y ha sido tanta su disciplina que, durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe , consiguió ser la tercera deportista con más medallas.

Fueron seis preseas de oro que se colgó, una en combinado, otra en dúo libre, dúo de técnica, en equipo, solo libre y en solo técnica.

Por si fuera poco, en la edición XXII de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Nuria Diosdado no tuvo límites y se llevó siete medallas.

Claro que no solo se queda ahí, pues en los Juegos Panamericanos también consiguió colgarse la plata en dos ocasiones.

Aunque no ha conseguido presea en Juegos Olímpicos, esta vez podría ser la oportunidad junto a Joana Jiménez en rutina técnica.

Nuria Diosdado dará su mejor presentación

Los Juegos Olímpicos de Tokio se vieron afectados por la pandemia y tuvieron que ser pospuestos un año.

Muchos de los atletas sintieron esta situación; sin embargo, para la nadadora artística, Nuria Diosdado, esto solo fue un pequeño escalón para llegar nuevamente a realizar su sueño.

Durante una entrevista con "El País", la mexicana mencionó:

"Aspiro, definitivamente, a tener el mejor desempeño de mi vida"

"Me gusta ver más allá, nada me tiene satisfecha, siempre quiero más y por eso he llegado lejos"

NURIA DIOSDADO

Si consideramos que cuando tenía solo 20 años logró colgarse seis preseas en competiciones de alto nivel, no podemos dudar ni un poco que quizá estos Juegos Olímpicos veamos a una medallista olímpica en sincronizado.