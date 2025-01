Oficial: Franco Colapinto firma para ser reserva en Alpine

PARÍS, Francia 09-Jan-2025 .-Es oficial, Franco Colapinto regresa a la Fórmula 1 con Alpine.

La escudería francesa anunció este jueves que el argentino firmó un acuerdo multianual para convertirse en su nuevo piloto de pruebas y de reserva a partir de la temporada 2025.

"BWT Alpine Formula One Team anuncia hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para asegurar los servicios de Franco Colapinto en un acuerdo multianual", escribió el equipo en un comunicado.

El piloto de 21 años debutó en la F1 con Williams durante la segunda mitad del 2024 y, tras obtener puntos en algunas de sus primeras carreras, comenzó a generar interés en el resto de la parrilla para ocupar uno de sus lugares en el futuro.

Alpine fue la primera escudería en dar el siguiente paso para firmarlo y que así el sudamericano pueda continuar con su carrera dentro del mundo del Gran Circo.

"Estoy muy emocionado de tener la oportunidad de unirme al equipo BWT Alpine Formula One. En primer lugar, quiero agradecer a Williams por todo su apoyo desde el momento en que me uní a la Academia hasta la última carrera en Abu Dhabi. Hicieron realidad mi sueño de competir en la Fórmula Uno y siempre estaré agradecido por ello. Ahora es el momento de comenzar un nuevo capítulo y asumir este desafío. No puedo esperar para comenzar y ver adónde nos lleva este viaje", fueron las primeras palabras de Franco en su nuevo equipo.

Colapinto compartirá el rol de piloto de reserva con Paul Aron y Ryo Hirakawa, esperando que en algún momento llegue la oportunidad de ocupar alguno de los dos asientos de la escudería, los cuales ocuparán Pierre Gasly y el novato Jack Doohan en el arranque de la campaña 2025.