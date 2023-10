¡Oro y boleto olímpico para México! Edson Ramírez se corona en Rifle

Edson Ramírez le puso emoción a la final de Tiro en la prueba de Rifle de Aire 10 metros de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, luego de que en su último disparo le dio a México la segunda medalla de oro y, de paso, boleto olímpico para París 2024.

El mexicano se impuso con un total de 245.5 puntos para dejar al estadounidense Rylan Kissell con la medalla de plata con 245.4. La medalla de bronce fue para el peruano Cristian Morales con 225.1.

Previamente, Edson Ramírez había establecido Récord panamericano al sumar 632.4 puntos, con lo que se colocó en la final de Rifle de Aire.

El también mexicano Carlos Quezada finalizó en la cuarta posición con 204.8 unidades.

Desconocía las expectativas que tenían sobre mí, trabajé por mi familia y el objetivo se cumplió, no de la manera esperada, pero se cumplió. Definitivamente toca descansar y planear lo que se viene, serán muchas competencias antes de los Juegos Olímpicos", destacó Ramírez en charla con Excélsior.

Sobre las claves para llevarse la prueba y los retos en el camino hacia Santiago 2023, el mexicano de 23 años de edad aceptó que "me está costando asimilarlo. Dedico esto principalmente a mi familia, a mi entrenador, a mi estado y a todo México. Lo más difícil fue eliminarme en México, ir definiendo a la selección y demostrar el lugar que me he ganado, físicamente estoy bien, me preparé a la perfección. Estaba compitiendo contra mí, para ganarme a mí".

Por último, Edson, ahora con la misión de llegar en la mejor forma a los Olímpicos de París 2024 , dejó un mensaje para las futuras generaciones: "Nunca dejen de luchar, hay que esforzarnos, el objetivo y la meta se va a cumplir".

Tras la inauguración de los Panamericanos en Chile, la delegación mexicana lleva dos oros ( taekwondo poomsae con William Arroyo), una plata (levantamiento de pesas, con Víctor Guemez) y un bronce (taekwondo poomsae, con Cecilia Lee).