Osmar Olvera apunta al oro en París 2024

En París 2024, Osmar Olvera cumplió con un ciclo de ensueño tras subirse al podio olímpico en el trampolín sincronizado, donde además se quedó a solo dos puntos de vencer a los chinos, una meta ambiciosa que ahora trae el clavadista y que espera conseguirlo de manera individual.

En el Mundial de Fukuoka 2023, Osmar se convirtió en subcampeón mundial de manera individual, quedando ubicado entre dos chinos. En este año, en la Súper Final de la Copa del Mundo de China, Olvera se colgó la plata, ubicándose por debajo del local, mientras que en el Campeonato Mundial de Doha 2024 se quedó con el bronce por detrás de los dos asiáticos, así que el clavadista mexicano buscará en individual que su nombre aparezca por encima de los chinos a quienes no ve como invencibles, por lo que siente que en algún momento se les podrá vencer y espera que sea en París 2024 el lugar donde pueda ocupar el primer sitio y diciéndole a los orientales que lo acompañen para la foto desde el lugar de honor.

¿Ya asimilaste tu primera medalla en Juegos Olímpicos?

Me siento bien, muy contento, creo que aún no me lo creo, no me cae el veinte, pero aun así, no solo yo, sino todo el equipo, estamos muy contentos.

Ser medallista olímpico es un sueño hecho realidad. Me acuerdo de ese Osmar, de niño, de ocho años, que soñaba en llegar a unos Olímpicos y ganar una medalla. Hoy por fin es una realidad y solo queda seguir luchando por ese gran sueño que es ser campeón olímpico, donde tendré una oportunidad ahora en el individual, así que estaré perfeccionando mis clavados en estos últimos días que me quedan previos a la competencia, y ahí dar lo mejor.