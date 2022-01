Para el Campeón Mundial LA Park

Adolfo Tapia Ibarra es un luchador profesional mexicano, más conocido mundialmente por el nombre de "La Parka" o LA Park, es nativo aquí de Monclova, desconozco si del sector Oriente, ya que por allá hablando del año 60, había una pequeña arena, por la subida a la colonia Pedregal de San Ángel, eso lo recuerdo muy bien, pues ahí practicaba el maestro Alberto Mora.

LA Park fue elegido por Cronistas Deportivos de Monclova, para engalanar la noche de los Astros 2021, en Continental de Las Palapas, en donde él por su brillante trayectoria en el mundo de la lucha libre, se hizo acreedor a esta distinción, un homenaje en vida que se lleva Adolfo Tapia a sus 57 años de edad, aclarando que todavía está activo, para subir al ring.

El hijo de Raymundo Ibarra y Camila Ibarra Banda, estará dando con su presencia mayor proyección a esta velada deportiva que organiza el Club Deportivo y Social Astros con el apoyo de Ricardo Saldívar y en donde otros 44 deportistas serán galardonados.

Es muy grande la historia del campeón del mundo LA Park, lo mejor en los años 90´s cuando llegó agarrado de la mano de su tío Volador ahora Súper Parka (el amigo Remo Banda), en donde comenzó a hacer historia.

Comenzó a trabajar con el CMLL, después con la triple AAA, en Estados Unidos con las empresas, World Championship Wrestling, Total Nonstop Action Wrestling, Extreme Championship Wrestling o New Japan Pro Wrestling, hasta convertirse en luchador independiente.

Fue en el embudito de la Arena Deportivo 47, en donde en el año de 1982 debutó LA Park, pero bajo su nombre de Adolfo Tapia, después cambió su nombre por el de El Gringo y luego comenzó a usar una máscara y se hizo llamar El Minero, perdiendo la tapa ante Clímax II el 17 de febrero de 1985. Varios años después, cambió su nombre a Príncipe Island, con el cual ganó el Campeonato Semicompleto del Distrito Federal y el Campeonato Europeo de Peso Medio de Panamá.

El monclovense Adolfo Tapia, se distinguió también a nivel mundial, pues ganó varias máscaras, al Gran Cóndor, Príncipe Judas, Guerrero Negro y Bestia Negra, pero en 1987, perdió su máscara ante El Hijo del Santo.

Años más tarde, pasó a llamarse El Asesino de Tepito, pero perdiendo su incógnita en el Coliseo Nou Camp, en Guatemala ante Astro de Oro y también ante Stuka como Invasor del Norte.

Ya en 1994, Tapia debutó en la recién creada AAA el 5 de julio, bajó el nombre de LA Parka, haciendo equipo con Ice Killer y Karis La Momia, derrotando a Misterioso, Solar I y Volador.

El traje y la máscara de LA Park tenían la forma de un esqueleto, semejante a los trajes utilizados en México el Día de Muertos. Estuvo varias semanas invicto, hasta que perdió haciendo equipo con Herodes y Rambo en contra de Ángel Azteca, Misterioso y Volador el 17 de julio del mismo año. En 1993 ganó el Campeonato Semicompleto WWA al vencer a Lizmark, pero volviéndolo a perder ante el mismo rival 2 meses más tarde.

En el evento When Worlds Collide realizado por AAA y WCW el 6 de noviembre de 1994 en Los Ángeles, California, Jerry Estrada, LA Parka y Blue Panther fueron derrotados por The Pegasus Kid, 2 Cold Scorpio y Tito Santana. Días después, apareció en New Japan Pro Wrestling al lado de Blue Panther y Konnan, siendo vencidos por El Samurai, Great Sasuke y Psicosis.

Esta es una pequeña parte de la historia, que encierra a este grandioso personaje de la Lucha Libre Profesional del Mundo nativo de Monclova Adolfo Tapia Ibarra, mejor conocido como LA Park, el Rey de la Lucha Libre.