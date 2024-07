Para Ignacio Ambriz, la Liga MX continúa siendo más que la MLS

Los Guerreros de Santos Laguna cambiaron el chip de lo que fue un mal inicio en el Apertura 2024 de la Liga MX y están ahora enfocados en dar una buena cara en su debut en la Leagues Cup 2024 cuando enfrenten este miércoles 31 de julio al equipo de DC United de la MLS. Ignacio Ambriz, técnico del conjunto lagunero, opinó acerca del torneo internacional.

El futbol de Estados Unidos va creciendo cada vez más, llegando jugadores interesantes, pero también nuestra liga es muy competitiva. Si hablamos de ligas, yo creo que hoy nosotros estamos todavía mejor, pero eso lo tenemos que demostrar en la cancha", comentó el timonel santista.

Enseguida, Ambriz habló de los aspectos del partido. "Prácticamente me pararé con el mismo equipo que inició contra Tigres. Me gustó mucho el primer tiempo. No tendré a Anderson Santamaría que está castigado. En su lugar entrará Hugo Rodríguez".

Finalmente, reconoció la deuda pendiente que tiene la institución de Santos en el escenario internacional:

Sabemos la exigencia y el compromiso que hay de un torneo internacional para Santos. Estamos conscientes de que va a ser mucha exigencia. Cada vez está más complicado ganarle a los equipos de la MLS. En la Liga MX no empezamos bien, pero acá es otro torneo".

Además de DC United, Santos Laguna estará compartiendo grupo en la Leagues Cup 2024 con Atlanta United, a quien se estará midiendo el próximo domingo 4 de agosto.